66 حریق و حادثه شهری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان حریق و حوادث این مدت، یک نفر جان باخته ، 7 نفر دچار مصدومیت شده و نیز بالغ بر 228 میلیون ریال خسارت مالی به بار آمد.

در جریان حوادث شب و روز گذشته یک نفر بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داد و همچنین 2 نفر در تصادفات رانندگی ، 2 نفر در یک حادثه گاز گرفتگی ، یک نفر به دلیل سقوط از بلندی ، یک نفر بر اثر گیر کردن دست لای چرخ خیاطی ، یک نفر در جریان آتش سوزی یک وسیله نقلیه دچار جراحت شدند که همگی با کمک آتش نشانان به مراکز درمانی انتقال یافتند.

بر اساس اعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران طی 24 ساعت گذشته آتش سوزی ها به ترتیب 11 منزل مسکونی، 4 وسیله نقلیه ، 4 مغازه ، 3 نقطه از معابر شهری ، 3 واحد صنعتی ونیز چند مکان دیگر را در بر گرفته و خساراتی به آنها وارد آورد.

همچنین در طول شبانه روز گذشته پایتخت شاهد حوادث مختلفی شامل 7 حادثه محبوس شدن در اماکن شهری ساختمان ، 5 تصادف رانندگی ، 4 حادثه ریزش ساختمان ، 4 مورد آبگرفتگی ، 4 مورد ورود حیوانات وحشی به اماکن ، 3 حادثه آسانسور ، یک حادثه چاه و حوادثی از این قبیل بوده که تلاشگران آتش نشانی ضمن امداد رسانی ، موفق به نجات 9 نفر از همشهریان تهرانی شدند.

مجموعا طی 24 ساعت گذشته 445 آتش نشان با به کارگیری 143 ماشین آتش نشانی به مدت 34 ساعت عملیات امدادی و اطفایی انجام دادند.