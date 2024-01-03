انجام ۱۳ هزار و ۵۶۰ مورد آزمایش در آزمایشگاه دامپزشکی استان ایلام

یونس احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۵۶۰ مورد آزمایش در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان ایلام انجام شده است.

وی بیان کرد: از این تعداد سه هزار و ۱۸۳ مورد آزمایش سرولوژی دام، ۶ هزار و ۸۵۳ آزمایش سرولوژی طیور، ۶۷۸ مورد آنالیز شیمی، ۲۳۹ مورد کشت میکروبی، ۳۷ مورد آزمایش سم شناسی، ۲ هزار و ۵۶۵ مورد تشخیص مولکولی (PRC) بوده است.

وی گفت: آزمایشگاه مرکزی، طبق تصمیم شورای سلامت، هر سه ماه یک بار اقدام به نمونه گیری از کارخانجات خوراک دام و طیور سطح استان خواهد کرد.

احمدی تصریح کرد: در این آزمایشگاه بر روی نمونه‌های اخذ شده از دام، طیور، مواد خوراکی دام و طیور، تشخیص تقلب و خالصی در گوشت چرخ کرده در رستوران‌ها و کبابی‌ها آزمایش صورت می‌گیرد که بین ۳ تا ۴ روز جواب دهی آزمایش آماده می‌شود.