آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره پیش بینی هوای استان البرز با محوریت کرج گفت: پیرو هشدار پایداری سطح نارنجی، تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از تداوم جو پایدار تا پنج شنبه در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن در بعضی ساعات افزایش غبار در شهرها و مناطق صنعتی استان مورد انتظار است.

وی با اشاره به اینکه آسمان امروز چهارشنبه کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی در بعضی ساعات است، مطرح کرد: فردا پنج شنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی در بعضی ساعات و جمعه نیز آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعات و بارش پراکنده در اواخر وقت است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز عنوان کرد: برای روز شنبه آسمانی نیمه ابری همراه با مه رقیق، بارش پراکنده، به تدریج وزش باد شدید و کاهش دما و برای روز یکشنبه نیز آسمانی صاف همراه با مه رقیق صبحگاهی و یخبندان سراسری پیش بینی می‌شود.