حسین رجب‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته مقاومت و سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم ۸۷ عنوان برنامه در بیجار برگزار می‌شود که از این تعداد ۱۹ برنامه شاخص است که با حضور مردم مؤمن و متدین این شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در شب میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و سالروز ولادت امام خمینی (ره) و هم‌زمان با چهارمین سالروز شهادت سردار دل‌ها برنامه شب خاطره روایت «جهان‌پهلوان حاج قاسم سلیمانی» در زورخانه جهان پهلوان تختی بیجار برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: دهه مقاومت برای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید فقط به زمان خاصی محدود شود.

تلاش دشمنان خدشه وارد کردن به نظام است

رجب پور به تلاش دشمنان در ایجاد خدشه وارد کردن به نظام اشاره کرد و بیان داشت: در حوادث سال گذشته دشمن در یک بازده زمانی دو سه ماه، تمام تجربیات گذشته خود از توطئه‌، براندازی، تحریم، تهدید و کار رسانه‌ای را به صورت یکجا پیاده‌سازی کرد و امروزه گفتگو، بازگشایی و تحلیل فتنه، نیاز جامعه است.

وی در ادامه به برنامه‌های شاخص نیز اشاره کرد و گفت: از برنامه‌های شاخص این هفته، می‌توان به اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی با حضور پایگاه‌های مقاومت بسیج شهری و روستایی اشاره کرد.

فرمانده سپاه بیجار خاطر نشان کرد: برنامه تجمع بسیجیان در نماز جمعه ۱۵ دی‌ماه در حسینیه شهر بیجار پیش از اقامه نماز جمعه، تجمع فرزندان حاج قاسم روز ۱۲ دی‌ماه، یادواره سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و سرداران و۴۵۰ شهید شهرستان بیجار و غبارروبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدا، یادواره شهدا محله محور و خانگی از دیگر برنامه‌های این هفته است.