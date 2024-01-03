مراسم تجلیل از «جلال غریب زاده» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسؤول کمیته فرهنگی ورزشی بنیاد رشد و توسعه سازندگی بوشهر صبح چهارشنبه در این آئین گفت: استاد غریب زاده از مفاخر ورزش ایران و استان بوشهر است که سال‌های بسیار از عمر شریف خود را در راه تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین گذرانده و برای توسعه ورزش بخصوص ورزش فوتبال در استان بوشهر زحمات بسیاری کشیده است.

نادر آزاده با اشاره به اینکه استاد غریب زاده با تربیت نسل جدید بازیکنان فوتبال به توسعه این ورزش کمک بسیاری کرد گفت: وی در بساری از شهرهای استان از جمله بوشهر، گناوه تنگستان و.... حضور داشت و با تأسیس تیم‌های مختلف به توسعه ورزش دانش آموزی کمک کرد.

آزاده با اعلام اینکه بنیاد رشد و توسعه سازندگی بوشهر به عنوان یک نهاد غیر دولتی سال‌ها است در زمینه‌های آموزشی، خیریه، حمایت از دانش آموزان و دانشجویان نخبه و و توسعه علمی استان فعالیت می‌کند افزود: تجلیل و تکریم بزرگان حوزه‌های فرهنگ، هنر و ورزش از دیگر برنامه‌های این بنیاد است که در سطح استان بوشهر در حال انجام است.

بهرام غریب زاده ملقب به جلال متولد ۲۶ دی ماه ۱۳۱۹ بوشهر در محله جفره ماهینی و دبیر بازنشسته ادبیات و علوم اجتماعی، از مدرسه امیرکبیر بوشهراست

وی از بازکنان مطرح فوتبال استان بود که در طول عمر شریف خود تیم‌های مختلف را در سطح استان پایه گذاری کرد.

از جمله تأسیس باشگاههای شاهین در دهه ۴۰ در گناوه شهباز بوشهر و شهباز بندر عامری، دهداری وی مربیگری بسیاری از باشگاههای مطرح استان ازجمله پیام چغادک، کارگر بنه گز، استقلال و و پرسپولیس بنه گز، امید سنگی، لیان، ندسا (مقاومت)،طوفان، و را برعهده داشته و به عنوان بازیکن در تمام رده‌های شاهین بوشهر، سکان بوشهر و شاهین گناوه بازی کرده است.

وی دوره‌های مربی گری و داوری فوتبال را زیر نظر مدرسان برتر دنیا از جمله «دوتمار کرامر آلمانی» و داوری «کن استون» یاروشگروش مجارستانی گذراند.

غریب زاده همچنین نزدیک به ۲ دهه با هدایت تیم‌های پایه و دانش آموزی استان در سطح کشور خدمات بسیاری به فوتبال کرد.

قهرمانی و نایب قهرمانی و نتایج بالای کشوری در منتخب نوجوانان و جوانان در دهه ۶۰ و ۷۰ نظیر لیگ قدس از آن جمله‌اند.