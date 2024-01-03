وزیر بهداشت: کمبود شیر خشک نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۱۳ دی ۱۴۰۲) هیأت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: نیاز ما در هر ماه ۵ میلیون قوطی شیر خشک است و ما در ماه گذشته ۱۲ میلیون قوطی توزیع کردیم که نشان می‌دهد بیش از حد نیاز توزیع داریم و در نتیجه کمبود شیر خشک نداریم.

وی در خصوص گزارش‌هایی مبنی بر کمبود سرم در کشور، افزود: درباره کمبود سرم نیز به ما کمبودی گزارش نشده است.

وزیر بهداشت و درمان اظهار کرد: در پویش ملی سلامت تا امروز ۳۲ میلیون نفر شرکت کردند و رکورد شرکت مردم در یک پویش زده شد؛ متأسفانه به دلیل اینکه سبک زندگی جامعه دچار مشکل شده، فعالیت‌های ورزشی مردم کم است و غذاهای با چربی و نمک بالا مصرف می‌شود که این عوامل منجر به خطر افتادن سلامتی مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: در این پویش، حدود ۶۶۰ هزار نفر از مردم نمی‌دانستند فشار خون دارند و حدود ۳۵۰ هزار اطلاع نداشتند که دارای دیابت هستند که به تازگی متوجه آن شدند. اصلاح سبک زندگی، فعالیت بدنی و ورزش می‌تواند از به خطر افتادن سلامتی مردم جلوگیری کند.