بیش از ۳۶ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی در البرز معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان البرز برگزار شد، ضمن عرض تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: همه ویژگی‌هایی که باید یک استان اقتصادی و پیشرو داشته باشد را البرز داراست و مجاورت آن با پایتخت و بسیاری از استان‌های بزرگ کشور می‌تواند به شرایط ویژه این استان کمک کند.

وی با اشاره به رشد حوزه دامپزشکی در استان البرز طی چند دهه گذشته به دلیل شرایط ویژه این استان و جاذبه‌های آن برای سرمایه گذاری مطرح کرد: امروز البرز یک استان پیشرو در حوزه‌های فنی و تخصصی، دانش بنیان، تکنولوژی‌های نوین و هایتک است و در حوزه تولید دارو، واکسن و مواد بیولوژیک خصوصاً ریز مغذی‌ها جایگاه ویژه ای در کشور دارد که این ویژگی به ثبات حوزه دامی کشور یعنی دام، طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم کمک کرده است.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز از فعالیت ۴۴۲ واحد دامداری صنعتی با ظرفیت‌های بالا و بی نظیر، ۳۲۷ واحد مرغداری و ۵۸ واحد در حوزه آبزی پروری در استان البرز خبر داد و افزود: ماهیان زینتی حوزه‌ای اقتصادی و پرسود بوده که طی چند سال گذشته در کشور پررونق شده و البرز نیز جزو استان‌های اول تا سوم در این حوزه است. بیش از ۱۸۰ واحد صنایع وابسته نیز به عنوان حلقه‌های ارزش افزوده و بهره وری تولید در البرز فعال هستند.

پشتیبانی و مراقبت از تولید، مسؤولیت اصلی سازمان دامپزشکی

رفیعی پور با بیان اینکه البرز در حوزه صنایع وابسته به دام، طیور و آبزیان، در سطح ملی و بین المللی حرف برای گفتن دارد، عنوان کرد: بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ مرکز توزیع و عرضه دام و طیور نیز در این استان فعالیت و به حفظ و پایداری تولید کمک می‌کنند که شهرستان کرج به عنوان مرکز استان البرز ۲ هزار و ۷۰۰ واحد را در این زمینه در بر می‌گیرد که این موضوع نشان دهنده اقتصاد سیال و پویای این استان است.

وی پشتیبانی و مراقبت از تولید را وظیفه و مسؤولیت اصلی سازمان دامپزشکی دانست و مطرح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ میلیون و ۳۵۲ هزار نوبت سر دام سبک، ۴۵۵ هزار نوبت سر دام سنگین، ۳ هزار و ۲۳۱ نوبت سر تک سمی و بیش از ۶ هزار قلاده سگ در البرز واکسینه شده‌اند. سمپاشی حدود پنج میلیون مترمربع از جایگاه‌های دام نیز به منظور مراقبت از سرمایه دامی و سلامت عمومی جامعه صورت گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز با اشاره به سمپاشی بدن بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام با هدف جلوگیری از کاهش تولید در سرمایه دامی این استان بیان کرد: در حوزه واکسیناسیون طیور نیز حدود ۶۸ میلیون و ۹۹۰ هزار دز واکسن مصرف و حدود ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه پرنده طی ۱۰ ماه گذشته واکسینه شده‌اند. بازرسی و نظارت بهداشتی بر مراکز صنایع وابسته، کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه و ضبط فرآورده‌های غیربهداشتی نیز از دیگر اقدامات این اداره کل است.

ضبط بیش از ۲۳ هزار کیلوگرم فرآورده دامی

رفیعی پور نظارت و بازرسی حدود ۱۲۹ هزار رأس دام و ۶۳۱ رأس شترمرغ در کشتارگاه‌ها که منجر به ضبط حدود ۲۳ هزار و ۲۰۵ کیلوگرم فرآورده دامی شده را از دیگر اقدامات انجام شده طی ۱۰ ماه گذشته برشمرد و اظهار کرد: فرآورده‌های ضبط شده می‌توانند شامل آلودگی‌های انگلی، قارچی و بیماری مشترک بین انسان و دام و … باشند که اگر بدون نظارت به دست مصرف کننده برسند، انتقال آلودگی به جامعه انسانی خسارات جبران ناپذیری به دنبال دارد.

وی با اشاره به بیش از ۷۳ هزار مورد بازدید از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام خاطرنشان کرد: در این بازدیدها بیش از یک هزار و ۱۰۰ مورد غیربهداشتی مشاهده و حدود ۱۸۵ هزار کیلوگرم فرآورده ضبط شد. ۳۴۸ مورد خلاف ضوابط بهداشتی نیز به مراجع قضائی ارجاع و پس از طی مراحل قضائی و دستورات صادر شده، بیش از ۳۶ هزار کیلوگرم فرآورده دامی معدوم سازی شد.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز بیان کرد: همچنین طی این مدت بیش از ۱۳ میلیون قطعه طیور در کشتارگاه‌ها مورد نظارت و بازرسی بهداشتی قرار گرفته و بیش از ۵۱ هزار لاشه ضبط شده است. تشخیص بیماری و معالجه بیش از ۷۱۳ هزار قطعه طیور و بیش از ۳۶ هزار رأس دام، ۴۵۵ مورد بازدید از داروخانه‌ها و بررسی بیش از ۴۲۵ مورد نسخه از دیگر اقدامات این اداره کل طی این مدت به شمار می‌رود.

سه واحد تولید واکسن در البرز در حال احداث است

رفیعی پور آزمایشگاه را حلقه تأمین و تضمین کننده تولید خواند و اظهار کرد: آزمایشگاه‌ها به ما کمک می‌کنند تا در صورت بروز علائم بیماری یا خود بیماری در دام، طیور و آبزیان، با نمونه برداری پیش از بروز خسارات سنگین بتوانیم اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم. در عملیات آزمایشگاهی سرمی سریع مربوط به تشخیص بیماری‌های مشترک انسان و دام، بیش از ۱۰۴ هزار مورد آزمایش انجام شده است.

وی با اشاره به انجام بیش از چهار هزار مورد عملیات آزمایشگاهی میکروبی عنوان کرد: با توجه به قدمت ۱۰۰ ساله استان البرز در حوزه واکسن سازی، چهار واحد یا کارخانه تولید واکسن در این استان فعال هستند و وجود کارخانجات فعال دارو، مکمل، ریز مغذی‌ها و خوراک دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل افتخاری در البرز افتخاری برای حوزه دامپزشکی این استان است.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز با بیان اینکه سه واحد تولید واکسن دام و طیور در استان البرز در حال احداث است، خاطرنشان کرد: البرز با دارا بودن مجموعه‌های مذکور و موفقیت‌های به دست آمده فقط تولیدکننده نیست و امروز پس از یک قرن تجربه و سرمایه گذاری به مرحله‌ای رسیده که در صورت بروز یک بیماری در کشور، می‌تواند در مدت کوتاهی واکسن مربوطه را تولید و راهی بازار کند.