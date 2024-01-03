به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان سمنان، محمد مهدی اصغری با بیان اینکه ۱۷۳ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال کمک‌هزینه معیشتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شد، تاکید کرد: این کمک‌های معیشتی به یکهزار و ۹۹۷ خانوار مددجوی تحت پوشش پرداخت شد.

وی با بیان اینکه کمک‌های معیشتی به صورت ماهیانه و بر اساس تعداد افراد خانواده‌ها پرداخت می‌شود، ابراز کرد: بخشی از این میزان کمک به یکهزار و ۲۴۳ خانوار زن سرپرست خانواده دچار فوت همسر، زندانی سرپرست خانوار، طلاق، متارکه و بدسرپرست تعلق گرفت.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شاهرود اظهار کرد: حمایت از ۹۴۸ دانش‌آموز و دانشجوی تحت پوشش با پرداخت کمک هزینه تحصیل و شهریه دانشگاه از دیگر خدمت این نهاد است.

اصغری با بیان اینکه هفت میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال کمک‌هزینه درمان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شد، افزود: این میزان هزینه درمان به ۹۱۷ بیمار صعب‌العلاج، بیماران خاص، سالمندان زمین‌گیر و سایر بیماران پرهزینه درمانی تعلق گرفت.