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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۴۹

از سوی کمیته امداد؛

۱۷۳ میلیارد ریال کمک‌هزینه معیشتی به مددجویان شاهرود پرداخت شد

۱۷۳ میلیارد ریال کمک‌هزینه معیشتی به مددجویان شاهرود پرداخت شد

شاهرود- رییس کمیته امداد امام خمینی‌(ره) شاهرود گفت: ۱۷۳ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال کمک‌هزینه معیشتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان سمنان، محمد مهدی اصغری با بیان اینکه ۱۷۳ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال کمک‌هزینه معیشتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شد، تاکید کرد: این کمک‌های معیشتی به یکهزار و ۹۹۷ خانوار مددجوی تحت پوشش پرداخت شد.

وی با بیان اینکه کمک‌های معیشتی به صورت ماهیانه و بر اساس تعداد افراد خانواده‌ها پرداخت می‌شود، ابراز کرد: بخشی از این میزان کمک به یکهزار و ۲۴۳ خانوار زن سرپرست خانواده دچار فوت همسر، زندانی سرپرست خانوار، طلاق، متارکه و بدسرپرست تعلق گرفت.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شاهرود اظهار کرد: حمایت از ۹۴۸ دانش‌آموز و دانشجوی تحت پوشش با پرداخت کمک هزینه تحصیل و شهریه دانشگاه از دیگر خدمت این نهاد است.

اصغری با بیان اینکه هفت میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال کمک‌هزینه درمان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شد، افزود: این میزان هزینه درمان به ۹۱۷ بیمار صعب‌العلاج، بیماران خاص، سالمندان زمین‌گیر و سایر بیماران پرهزینه درمانی تعلق گرفت.

کد مطلب 5984142

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    نظرات

    • رضا طالعی مارشک معلولین شدید خیلی شدید IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام من رضا طالعی مارشک معلولین شدید خیلی شدید هستم چرا حق پرستاری کی واریز میشه و کمک هزینه کی واریز میشه تو فاطمه زهرا حقوق

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