به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار، پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با شهردار سقز با تشکر از حمایت‌های شهرداری سقز از کتابخانه‌های عمومی، اظهار کرد: حمایت‌ها و توجه ویژه شهردار سقز به مقوله فرهنگ و به ویژه کتاب و کتابخوانی بسیار قابل تقدیر و ارزشمند است.

وی بیان کرد: کتابخانه‌های عمومی شهرستان در برگزاری برنامه‌های فرهنگی با محوریت کتاب و کتابخوانی و همچنین خدمات‌رسانی به عموم مخاطبان در استان وضعیت مطلوبی دارند.

حسنی خونسار با اشاره به زیربنای کتابخانه‌های عمومی در استان کردستان، عنوان کرد: هم‌اکنون زیربنای کتابخانه‌های عمومی در استان ۲۴ هزار و ۳۰۰ متر مربع است و به ازای هر یکصد نفر از جمعیت ۱.۵ متر مربع فضا وجود دارد.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان با اشاره به اینکه این نهاد فرهنگی به منظور توسعه زیرساخت‌ها نیاز به حمایت مسؤولان و خیرین دارد، افزود: نقش کتاب و کتابخوانی در توسعه کشور بر کسی پوشیده نیست و همگان باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی اضافه کرد: کردستان در بیانات مقام معظم رهبری با عنوان استانی فرهنگی نام برده شده است و وظیفه مسؤولان به ویژه در حوزه فرهنگ، توجه به ظرفیت‌های استان و زمینه سازی برای رشد شاخص‌های فرهنگی است.