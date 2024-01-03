دفاتر سینمایی در مازندران تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه ۱۰ ماده‌ای با هدف حمایت از تولید فیلم پیش از ظهر چهارشنبه بین استانداری مازندران و سازمان سینمایی کشور امضا شد.

این تفاهمنامه سینمایی در ۱۰ ماده با هدف حمایت از تولید فیلم، فیلم کوتاه و کمک به انجمن‌ها و تجهیز دفتر سینمایی استان انجام شد و در نهایت تفاهم نامه همکاری استانداری مازندران با سازمان سینمایی کشور توسط استاندار مازندران و رئیس سازمان سینمایی کشور به امضا رسید.

گفتنی است این تفاهم‌نامه به منظور توسعه زیرساخت‌های سینمایی فی مابین رئیس سازمان سینمایی کشور و استاندار مازندران منعقد و طرفین متعهد به انجام تعهدات خود شدند.

از برنامه‌های مهم رئیس سازمان سینمایی کشور در این سفر، نشست با هنرمندان و فعالان سینمایی مازندران، نشست با مدیر کل، معاون، رئیس گروه و همکاران سینمایی، بازدید از انجمن سینمای جوانان، دیدار با اهالی انجمن و بازدید از تالار مرکزی، سینما آزادی و هنر و تجربه بابل از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه معاون وزیر به استان مازندران است.

ادای احترام به شهدا، دیدار با استاندار، بازدید از انجمن سینمای جوانان، دیدار با اهالی انجمن، بازدید از تالار مرکزی، سینما آزادی و هنر و تجربه بابل و دیدار با هنرمندان عرصه سینما در استان از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان سینمایی کشور به مازندران است.