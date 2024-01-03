بیانیه سپاه ثاراالله استان کرمان بمناسبت شهادت حاج قاسم صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و تبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان، در این بیانیه آمده است؛

بسم رب الشهداء و الصدیقین

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ و َمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا"

۱۳ دی ماه سالروز شهادت سردار دل‌ها سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی در سال ۹۸ روز جهانی مقاومت نام گرفت تا همگان بدانند راه و منش این سردار بزرگ در خون میلیون‌ها آزادی‌خواه جهان جاری است و مجاهدت در جبهه های مبارزه با استکبار همچنان تا پیوستن به قیام مهدی موعود (عج) ادامه خواهد داشت.

امروز ما و به تعبیر حاج قاسم ملت امام حسین (ع) با تأسی از رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای (مدظله العالی) و مکتب شهید سفر کرده، راسخ تر از همیشه به مسیر تعالی و رشد خود ادامه داده و در راه اعتلای ایرانی اسلامی به پیش می‌رویم.

شهید سلیمانی بخشی جداناپذیر از قلب هاست و هر روز عزیزتر از دیروز است و مکتب او چراغ راهی برای شکست راهبردی رژیم های تروریستی است و مقبولیت و محبوبیت او در بین اقشار مختلف جامعه و ملت عزیز ایران و جوانان آزادیخواه و مجاهد دیگر کشورها نوید ظفری بزرگ برای جبهه مقاومت اسلامی و بیداری و آزادیخواهی ملت های مسلمان دنیاست.

شهادت این بزرگ مرد تاریخ و تجلی آیات الهی منجر به تبلور مکتبی شد که ریشه اش در اسلام، عاشورا، اهل بیت (ع) و دفاع مقدس است و اگر امروز ملت عزیز ایران اسلامی نسبت به ارزش ها و آرمان های نظام جمهوری اسلامی و دفاع مقدس سست نشده و در برابر متجاوز و معاند با تمام توان، مقتدرانه می ایستد به برکت وجود گوهر عظیم ولایت و مکتب این شهید بزرگوار است.

ما مردم کرمان -پایتخت مقاومت جهان اسلام، در سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام، پیمان می‌بندیم به‌عنوان سرباز مکتب سلیمانی، رهروی شایسته در مسیر آرمان‌های والای این بزرگ مرد تاریخ ایران اسلامی که همان آرمانهای امامین انقلاب است باشیم.

این فرمانده بی‌بدیل، بی نظیر، شجاع، فداکار و پرورش یافته در مکتب اندیشه های امامین انقلاب اسلامی که جز به اعتلای نظام و انقلاب به چیزی نمی اندیشید، به قهرمان ملی و قهرمان جهان اسلام تبدیل و خون تازه ای به رگ های جبهه مقاومت تزریق کرد که بعد از شهادتش در قالب مکتب سلیمانی متبلور و جهانی شد.

سپاه ثارالله استان کرمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، هشت سال دفاع مقدس، حرم، حریم و امنیت به ویژه آزادی‌خواهانی چون شهید سلیمانی که محور عزت و کرامت ما هستند و همچنین روز جهانی مقاومت اعلام می دارد همچون سردار دل ها با تبعیت محض از مقام عظمای ولایت در برابر ستمگران تا آخرین قطره خون ایستادگی کرده و داد مظلومان را بستاند و با تأمین امنیت و ترویج مکتب او از اقتدار نظام اسلامی صیانت کرده و اجازه نخواهد داد دست بیگانه و چنگال های اهریمنی دشمن ذره ای بر اهداف و ارزش ها و آرمان های ما تأثیر بگذارد و در این راه از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.