به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام صبح روز چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه در مراسم سال‌روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ضمن گرامی‌داشت این روز گفت: درود بر امامین انقلاب و سردار شهید سلیمانی، انسان‌های آزادی‌خواه که برای برقراری عدالت و مبارزه با نظام سلطه همه‌ی توان خود را به‌کار گرفتند.

وی ضمن گرامی‌داشت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن، افزود: این روز را به همه‌ی زنان تبریک عرض می‌کنم.

وی با بیان این‌که گفتمان، تفکر و جهاد سردار سلیمانی به یک الگوی تمدنی در جهان تبدیل شده است، گفت: مرکز این تمدن، ایران اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام است.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با اشاره به شهادت سردار سلیمانی، گفت: با شهادت این سردار بزرگ اسلامی توسط جبهه‌ی استکبار، مردم در سراسر جهان بیش از پیش رذالت جبهه‌ی استکبار را درک کردند.

وی اضافه کرد: سردار شهید سلیمانی با تاسی از مکتب اهل بیت (ع) حضرت امیرالمومنین (ع) و فاطمه‌زهرا (س) به جنگ حق علیه باطل در کشورهای سوریه، عراق و منطقه رفت و در نهایت به آرزوی دیرینه‌ی خود رسید و به فیض شهادت نائل آمد.

بهرام‌نیا با بیان این‌که دفاع از مظلوم در سیره‌ی اهل بیت (ع) هم مورد تاکید است، افزود: پیامبر (ص) فرمودند «اگر کسی مسلمانان را برای کمک و یاری خود خطاب قرار دهد و مسلمین به دادخواهی او نرسند باید در مسلمان بودن خود شک کنند». بر این اساس بود که سردار دل‌ها شهید سلیمانی با تاسی از سیره‌ی اهل‌بیت (ع) به یاری مظلومان منطقه شتافت.

وی عنوان کرد: خداوند هیچ‌گاه بندگان خاص خود را رها نمی‌کند که در آن مقطع مالک‌اشتر یار و یاور امام علی (ع) بود و در این عصر سردار شهید سلیمانی به‌عنوان مالک اشتر زمانه‌ی خود یاور رهبر معظم‌انقلاب بود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام اضافه کرد: زمانی که فرمانده‌ی نظامی آمریکا در مجلس سنا گفت که مقامات ارشد سپاه پاسداران را در جنگ نرم از بین ببریم، سردار شهید سلیمانی عنوان کردند که با تهدید و ترور، اراده‌ی ما سست نمی‌شود و دعا می‌کنم که شهادت من به دست دشمنان دین خدا باشد.

وی در ادامه به بخشی از پیام مقام معظم‌رهبری در پی شهادت سردار سلیمانی اشاره کرد و گفت: مقام معظم‌رهبری فرمودند «شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود.با رفتن او به حول و قوه‌ی الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد».

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به بحث انتخابات و تلاش دشمن و جبهه‌ی استکبار برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت:

بهرام‌نیا اضافه کرد: دولت در انتخابات هیچ کاندیدایی ندارد و از هیچ‌کسی حمایت نمی‌کند و انتخابات حول چهار محور رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت براساس فرمایشات و تاکیدات مقام معظم‌رهبری است.