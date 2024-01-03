ائمه جمعه به جای مسوولان وعده ندهند

به گزارش خبرگزاری مهر، ائمه جمعه شهرها و بخش‌های استان قم با آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کردند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه قم در ابتدای سخنان با تبریک ایام ولادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) گفت: برگزاری این جلسه در آستانه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و ایام دهه بصیرت و میثاق امت با ولایت را به فال نیک می‌گیریم.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: در این ایام، سالگرد آیت الله مصباح یزدی، شهادت سردار دل‌ها و رحلت مرحوم کاظمی آشتیانی را داریم؛ اما گل سر سبد همه این مناسبت‌ها میلاد با سعادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) است.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین رسالت‌های اساسی ائمه جمعه پرداخت و اظهار داشت: کسی که در این جایگاه می‌خواهد پیشوایی مردم را عهده دار شود باید ابتدا از نظر شخصی و خانوادگی وظایفی را انجام دهد و وجداناً به آنچه که می‌گوید معتقد و به بیشتر آن در مقام عمل پایبند باشد.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌فرماید «مَن نَصَبَ نَفسَهُ للنّاسِ إماما فلیَبدأ بتَعلیمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعلیمِ غَیرِه.» یعنی کسی که می‌خواهد خود را پیشوای مردم قرار دهد باید ابتدا نفس خود را تربیت کند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه ابراز داشت: در این زمانه باید خیلی مراقبت کنیم؛ چرا که علاوه بر خداوند و رسول او که اعمال ما را می‌بینند –قرآن می‌فرماید «فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون»؛ در میان جامعه‌ای هستیم که علی رغم مشکلات پای کار این انقلابی که نمونه‌ای در دنیا ندارد، ایستاده‌اند و تعداد زیادی شهید و جانباز تقدیم کرده و همیشه به یاری امام خمینی و رهبر معظم انقلاب – مد ظله العالی – آمده‌اند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به مسئولین تصریح کرد: برای اینکه حرف ما اثر کند باید قول و عمل ما با یکدیگر سازگاری داشته باشد و به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم. قرآن می‌فرماید «یَأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفعَلُونَ کَبُرَ مَقتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفعَلُون.»

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری خطاب به ائمه جمعه اذعان داشت: ما نباید به جای مسئولین وعده دهیم، وظیفه ما مطالبه گری و تذکر به شیوه‌ای دوستانه و محترمانه است.

امام جمعه قم هدایت گری جامعه را رسالت دیگر ائمه جمعه عنوان کرد و بیان داشت: خطبه‌های ما باید سه نتیجه در پی داشته باشد. اول اینکه آن‌هایی که هستند بمانند، دوم اینکه آن‌هایی که رفتند بازگردند و سوم ایجاد ارتباط با کسانی که احیاناً دین گریز و حتی دین ستیز نیز هستند از آنان برای پیوستن به دین مأیوس نباشیم.

آیت الله حسینی بوشهری خاطر نشان کرد: تمامی اقشار مختلف مردم باید مورد توجه قرار گیرند نه اینکه صرفاً به گروه خاصی توجه شود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: ائمه جمعه باید جایگاه خود را به گونه‌ای معرفی کنند که مردم بدانند که ما هم ممکن است اشتباه کنیم. زیرا ما معصوم نیستیم و با اشتباه ما، مردم آن را به پای دین ننویسند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه ضمن تأکید بر لزوم توجه به نیازهای روز جامعه در خطبه‌های نماز جمعه گفت: باید سعی کنیم که مطالب نو و جدید را بیان کنیم و نیازهای جامعه را رصد کنیم. باید سعی کنیم کمتر مصداقی صحبت کنیم؛ بلکه با بیان شاخص‌ها و معیارها، قضاوت به مردم بسپاریم به جای اینکه نام اشخاص را ببریم؛ چرا که اگر پیام به صورت غیر مستقیم منتقل شود، اشخاص حالت انزجار پیدا نخواهند کرد.

آیت الله حسینی بوشهری در بخش پایانی سخنان خود از ائمه جمعه خواست تا در مشکلات کنار مردم باشند و اظهار داشت: مردم باید احساس کنند که در کنار آن‌ها هستیم؛ ائمه جمعه‌ای موفق‌ترند که در حوزه کارکردهای اجتماعی فعال‌تر عمل می‌کنند. نباید به خطبه خواندن اکتفا کرد؛ بلکه باید تلاش کرد تا به واسطه هم‌افزایی با مسئولین، کار جلو برود.

در پایان این جلسه نیز، حجت الاسلام و المسلمین حجت بحری، سرپرست معاونت جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به رابطه تنگاتنگ معاون سابق این معاونت، مرحوم آیت الله آشتیانی، با ائمه جمعه و جماعات استان قم، به رایزنی در خصوص راهکارهای تقویت ارتباط جامعه مدرسین و ائمه جمعه به منظور تلاش برای تأثیر گذاری مثبت فرهنگی بر گروهی از جامعه، پرداخت.

در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین علی مهدی‌زاده، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قم، گزارش مختصری از برنامه‌های این شورا در حوزه‌های مختلف از جمله جمعیت، خانواده و نسل جوان ارائه کرد.