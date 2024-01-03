۷۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال مازندران غربالگری سلامت شدند

رضا صفری عربی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت بالای ۱۸ سال مورد غربالگری قرار گرفتند که معادل ۶۹/۳ درصد از افراد واجد شرایط افزود: در این پویش تاکنون ۲۸ هزار و ۶۷۰ هزار نفر معادل ۱.۹ درصد مشکوک به فشارخون بالا و ۲۹ هزار ۵۴۲ هزار نفر معادل دو درصد کل افراد غربالگری شده مشکوک به دیابت شناسایی شدند.

وی گفت: در سطح استان ۲۱.۶ درصد مبتلا به پیش فشارخون و ۱۳.۳ درصد مبتلا به پیش دیابت هستند.

صفری ادامه داد: بر اساس اعلام اداره کل دفتر بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، پویش ملی سلامت در کشور تا این تاریخ پیشرفت ۵۱.۵ درصدی داشته است و مازندران همچنان جزو دانشگاه‌های پیشرو کشور در اجرای این پویش است.

معاون علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: در فرصت باقیمانده از پویش مراقبت ملی سلامت از همه افراد بالای ۱۸ سال دعوت می‌کنیم تا با مراجعه به پزشک خانواده خود یا مراجعه به نزدیکترین مرکز جامع سلامت یا خانه بهداشت از وضعیت فشارخون و قند خون خود آگاه شوند.