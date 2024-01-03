بانوی قمی رییس کمیته استعدادیابی و نخبه پروری فدراسیون جودو شد

محمد حسن سالاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیما شاهزاده حمزه از ورزشکاران اسبق و مربیان با سابقه و نخبه جودو قم به عنوان رییس کمیته استعدادیابی و نخبه پروری فدراسیون جودو انتخاب شده است.
رییس هیات جودو استان قم افزود: شاهزاده حمزه چهره موفق و پرافتخار جودو بانوان استان قم است که در دوران حرفهای فعالیت خود در این رشته ورزشی المپیکی ۶ مدال طلا، نقره و برنز قهرمانی کشور و یک نشان برنز جام بینالمللی فجر را در کارنامه دارد.
وی بیان کرد: سیما شاهزاده حمزه که از سال ۱۳۹۱ مسوولیت نایب رییسی هیات جودو استان قم را بر عهده دارد و با تلاشهای مستمر خود زمینهساز تحول در جودو بانوان قم شده، از سوی آرش میراسماعیلی رییس
فدراسیون جودو به عنوان «رییس کمیته استعدادیابی و نخبهپروری» این فدراسیون معرفی و منصوب شده است.
سالاری ابراز امیدواری کرد: همانگونه که شاهزاده حمزه در نایب رییسی هیات جودو استان موفق بوده در مسوولیت جدید نیز موفق باشد.
وی گفت: شاهزاده حمزه اولین بانویی به شمار میرود که در فدراسیون جودو حکم ریاست یکی از کمیتهها را دریافت کرده است.
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