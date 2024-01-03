چهارمین نکوداشت هفته فرهنگی خارگ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شعیب بحرینی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه چهارمین نکوداشت هفته فرهنگی خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ از دیرباز به دلیل ریشه فرهنگی در نقش آفرینی ویژه‌ای در تاریخ ایران داشته است.

وی افزود: خارگ دارای تاریخی فرهنگی با شکوه و ارج بالایی است که تاریخ‌دانان جهان اسلام همواره بر این مهم صحه گذاشته‌اند.

شهردار خارگ تصریح کرد: بدون تردید حماسه آفرینی خارگ و خارگی در دوران پرافتخار دفاع مقدس، با الگوبرداری از قیام سرور و سالار شهیدان و با تاسی از نهضت عاشورا محقق شد.

بحرینی گفت: هفته فرهنگی، سند ارزشمندی از مقاومت و پایمردی خارگ و خارگی‌ها بزرگوار است و گرامیداشت حماسه آفرینی این دوران امری لازم و ضروری است.