۱۸ زندانی آزاد شده همزمان با میلاد حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عجمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی ۱۸ زندانی با مجموع بدهی دو میلیارد ریال به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

وی با اشاره به اینکه این مددجویان توان‌پرداخت هزینه‌های خود را نداشتند و جز نیازمندان هستند، افزود: بسیج همواره در میادین کار خیر در کنار مردم با تمام توان ایستاده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان افزود: همچنین ۴۰۰ بسته معیشتی در اختیار خانواده زندانیان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در ۹ ماهه امسال ۶۱۱ زندانی جرایم غیر عمد با بدهی ۶۱۷ میلیارد تومان با همت خیران از بند زندان رهایی یافتند.