به گزارش خبرگزاری مهر، آئین گرامیداشت سالروز شهادت شهید حاج‌قاسم سلیمانی در مصلای الغدیر خرم‌آباد برگزار شد.

آیت‌الله عبدالکریم فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با اشاره به اینکه فتح‌الفتوح انقلاب، تربیت فرزندان بسیجی است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی به برکت امام (ره)، مادران و همسران شهدا، نسلی را تربیت کرد که با وجود آن‌ها برای اولین‌بار در ۲۰۰ سال گذشته، حتی یک وجب از ایران اسلامی توسط دشمنان تصرف نشد و باتربیت این نسل انقلابی اکنون در منطقه سربلند هستیم.

وی گفت: تربیت این نسل اقدامی بزرگ است و هرچه نسل جوان بزرگ‌تر می‌شوند انقلابی‌تر خواهند شد و زیر سایه ولایت به قله‌های پیشرفت نزدیک‌تر می‌شویم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، شهید سلیمانی را فرمانده محور مقاومت و الگوی جهان اسلام دانست و افزود: امنیت و اقتدار امروز ایران حاصل خون همه شهیدان است و ما باید قدردان و رهرو راه آنان باشیم.