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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۵۱

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن خبر داد؛

انهدام باند سارقین داخل خودرو در بروجن

انهدام باند سارقین داخل خودرو در بروجن

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان بروجن گفت: با تلاش مأموران انتظامی بروجن یک باند سرقت داخل خودرو منهدم و در این زمینه ۳۰ فقره سرقت کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کوروش صفیان اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های داخل خودرو در سطح حوزه استحفاظی شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأمورین این فرماندهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأمورین پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات پلیسی و پیگیری مستمر موفق شدند ضمن شناسایی باند سارقین، با هماهنگی قضائی تعداد ۶ نفر سارقین را در عملیات غافلگیرانه دستگیر که در نتیجه با انجام تحقیقات لازم سارقین به تعداد ۳۰ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

صفیان در پایان به شهروندان توصیه کرد: وسایل نقلیه خود را به سیستم‌های پیشگیری از سرقت مجهز کنند و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5984254

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