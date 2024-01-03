انهدام باند سارقین داخل خودرو در بروجن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کوروش صفیان اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های داخل خودرو در سطح حوزه استحفاظی شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأمورین این فرماندهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأمورین پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات پلیسی و پیگیری مستمر موفق شدند ضمن شناسایی باند سارقین، با هماهنگی قضائی تعداد ۶ نفر سارقین را در عملیات غافلگیرانه دستگیر که در نتیجه با انجام تحقیقات لازم سارقین به تعداد ۳۰ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

صفیان در پایان به شهروندان توصیه کرد: وسایل نقلیه خود را به سیستم‌های پیشگیری از سرقت مجهز کنند و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.