«نرگس افشاری» اولین بانوی ملی پوش بدمینتون قم شد

علی فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افشاری برای حضور در تیم ملی بدمینتون زنان دعوت شده است و این اولین حضور یک بدمینتون باز زن قمی در تیم ملی زنان ایران است.

رئیس هیأت بدمینتون استان قم افزود: نرگس افشاری با دعوت رسمی فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی فجر امسال شرکت می‌کند.

وی ادامه داد: این مسابقات دهم بهمن ماه امسال در شهر یزد برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: طی دعوت رسمی فدراسیون بدمینتون کشور از نرگس افشاری برای حضور در مسابقات بین المللی فجر ۲۰۲۴، او اولین بانوی ملی پوش قم است که در یک رویداد رسمی بین المللی به میدان می‌رود.

رئیس هیأت بدمینتون استان قم گفت: مسابقات بین المللی بدمینتون جام فجر فجر طی روزهای دهم تا پانزدهم بهمن ماه به میزبانی استان یزد برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مسابقات امسال بدمینتون جام فجر در بخش زنان با حضور نمایندگان ۳۰ کشور برگزار خواهد شد.