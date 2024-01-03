حضرت فاطمه زهرا (س) مادر امت اسلامی و الگوی بانوان جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز مادر و کنگره زنان تأثیرگذار کردستان که در استانداری برگزار شد، ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر و زن را به همه بانوان تبریک گفت و اظهار کرد: حضرت فاطمه (س) از برترین زنان خلقت عالم بشریت محسوب می‌شود و لازم است همه بانوان ایرانی سیره و روش سراسر درس این بانوی گرانقدر را الگو و اسوه خود بدانند.

وی افزود: بزرگان و عالمان شیعه و سنی معتقدند که حضرت فاطمه زهرا (س) از همه زنان عالم والاتر است و در نزد پروردگار نیز جایگاه ارزشمندی دارد.

استاندار کردستان با بیان اینکه پیامبر (ص) فرموده که «نور فاطمه قبل از خلقت زمین و آسمان، خلق شده»؛ افزود: زمانی‌که رسول اکرم (ص) به معراج مشرف شد و در بالاترین درجه روحی و معنوی حضرت جبرئیل را دیده بود، میوه‌ای را تعارف و نوری از آن سر زد که نور فاطمه بود.

زارعی کوشا از زنان و مادران به عنوان بالاترین گوهر خلقت و ارزشمندترین مخلوق الهی یاد کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) مادر امت اسلامی است و باید الگوی همه بانوان جامعه باشد.

وی از تلاش‌های همه بانوان علی‌رغم همه مشکلات موجود در جامعه قدردانی کرد و افزود: معتقدم حساسیت و سلامت کاری که بانوان به دلیل توجه به جزئیات دارند، از آقایان بیشتر است و نتیجه کار آنان نیز قابل اعتمادتر است.