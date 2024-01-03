باند سارقان اماکن خصوصی در ساوجبلاغ منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی سلیمانی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در ساوجبلاغ، رسیدگی به موضوع در دستورکار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت و مأموران با انجام چندین شبانه روز اقدامات پلیسی، در نهایت موفق به شناسایی یک نفر سارق در این زمینه شدند.

وی عنوان کرد: با هماهنگی مقام قضائی سارق در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه خود در شهر گلسار دستگیر شد و در تحقیقات تکمیلی به ارتکاب ۲۹ فقره سرقت از باغ‌ها و اماکن خصوصی با همکاری سه نفر از همدستانش اعتراف کرد و با راهنمایی وی، همدستانش نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در پایان با بیان اینکه متهمان پس از شناسایی مالباختگان و بازسازی صحنه سرقت با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند، خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی همواره بهترین راهکار برای مقابله با سرقت است.