به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسین بلاغی در آئین رونمایی و نشست خبری بیست و هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای سهند- تبریز با اشاره به ظرفیت بالای هنر نمایش در استان گفت: برگزاری و میزبانی ۱۶ رویداد ملی، منطقه‌ای و استانی در حوزه نمایش از جمله این ظرفیت‌ها است که سبب شده تا این استان به عنوان یکی از قطب‌های استانی نمایش کشور شناخته شود.

وی با اشاره به رویداد تئاتر فجر به عنوان مهم‌ترین رویداد حوزه نمایشی در کشور گفت: ورودی اصلی این رویداد، آثار برتر جشنواره‌های استانی و منطقه‌ای است. علاوه بر آن، این جشنواره فرصتی برای دور هم قرار گرفتن استان‌ها و انتقال تجربیات و تعامل سازنده بین هنرمندان و گروه‌های هنری است.

بلاغی به میزبانی تبریز از جشنواره تئاتر منطقه‌ای سهند اشاره کرده و گفت: این جشنواره از ۱۷ تا ۱۹ دی ماه امسال با حضور ۳۰۰ هنرمند در تئاتر شهر تبریز برگزار می‌شود که هر روز شش اجرا و در مجموع ۱۸ اجرا در جشنواره به روی صحنه می‌رود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: در مجموع ۱۸ گروه صحنه‌ای و ۱۱ گروه تئاتر خیابانی از استان‌های آذربایجان‌غربی، خراسان رضوی، گیلان، اردبیل، زنجان، کردستان، قزوین و همدان در این جشنواره حضور خواهند داشت.

وی افزود: گروه‌های نمایشی منتخب آذربایجان شرقی به دلیل میزبانی جزو تیم‌های این منطقه نبوده بلکه پنج گروه منتخب استان در جشنواره منطقه‌ای به میزبانی خراسان رضوی حضور خواهند داشت.

بلاغی از اهالی فرهنگ و هنر استان برای تماشای اجراهای این جشنواره دعوت به عمل آورده و گفت: گروه‌های منتخب جشنواره‌های تئاتر منطقه‌ای کشور به جشنواره ملی تئاتر فجر راه می‌یابند.

وی از همکاری شهرداری منطقه دو تبریز در برگزاری این جشنواره خبر داده و گفت: جوایزی به ارزش بیش از هفت میلیارد ریال برای نمایش‌های برتر این دوره در نظر گرفته شده است.