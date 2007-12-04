هرولد پینتر و یاشار کمال در بزرگداشت محمد اوزون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زمان امروز ترکیه، این همایش که از دیروز برپا شده، به میزبانی پارلمان اتحادیه اروپا و با همکاری کمیسیون مدنی ترکیه - اتحادیه اروپا و موسسه رافتو نروژ برگزار می شود. در این همایش نویسندگانی چون هرولد پینتر، نوام چامسکی، یاشار کمال، شیرین عبادی و... شرکت خواهند کرد.

محمد اوزون - نویسنده 54 ساله - اکتبر امسال، پس از گذراندن یک دوره بیماری سرطان در "دیار بکر" ترکیه از دنیا رفت.

این نویسنده صاحب ده ها رمان بود که به بسیاری از زبانهای دنیا ترجمه شده اند و از جمله آنها می توان به رمان "روشن مانند عشق، تیره مانند مرگ" اشاره کرد. در آغاز سال 2001، دادگاه امنیتی دولتی استانبول محمد اوزون را به خاطر فعالیت‌های ادبی ‌اش به "پشتیبانی از تروریسم" متهم و او را به پنج سال زندان محکوم کرد اما بعداً تحت فشار بین‌المللی حکم اوزون لغو و وی تبرئه شد.

اوزون از سال 1977 تا سال گذشته که به بیماری سرطان مبتلا شد، در استکهلم پایتخت سوئد ساکن بود. او که با این بیماری مهلک دست و پنجه نرم می کرد مدتی پیش گفته بود که می خواهد در زادگاهش بمیرد و به همین خاطر به شهر دیاربکر (در شرق ترکیه) بازگشت.