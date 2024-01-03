به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسرتیپ دوم جعفر صالح جانشین منطقه پدافندهوایی شمالغرب امروز در جمع کارکنان این یگان پدافندی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید سلیمانی اظهار کرد: شهید سلیمانی نماد و اسوه جبهه مقاومت است و آوازه اخلاص، فداکاری و ولایتمداری او در سراسر عالم طنین انداز شده است.

وی با بیان اینکه محور مقاومت به برکت انقلاب اسلامی رشد و گسترش پیدا کرد افزود: شهید سلیمانی نقش مهم و کلیدی در توانمندسازی و اقتدار جبهه مقاومت داشت و این پیروزی و افتخارات امروز محور مقاومت ماحصل مجاهدت‌های شهید سلیمانی است.

سرتیپ دوم صالح بااشاره به اینکه شهید سلیمانی خون تازه ای را در رگ‌های جبهه مقاومت تزریق کرد گفت: عملیات غرورآفرین «طوفان الاقصی» تجلی روح مقاومتی است که شهید سلیمانی در سراسر محور مقاومت دمیده بود.

جانشین منطقه پدافندهوایی شمالغرب خاطرنشان کرد: رژیم مدعی شکست ناپذیری امروز در باتلاقی فرو رفته است که هیچ امیدی برای نجات آن نیست و بااین ترورهای کور به هیچ عنوان نمی‌تواند جلوی شکست و نابوی خود را بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه توان بالای جبهه مقاومت مرهون مجاهدت‌های شهید سلیمانی است بیان داشت: گفتمان و فرهنگ مقاومت بواسطه شهادت شهید سلیمانی نه تنها در منطقه بلکه در سراسر عالم گسترش پیدا کرده است و به مدد الهی و باایمان راسخ جبهه مقاومت و تربیت یافتگان مکتب حاج قاسم سلیمانی گام‌های بزرگی در راه آزادی قدس شریف برداشته شده است.