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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۲۲

جانشین منطقه پدافندهوایی شمالغرب کشور:

شهید سلیمانی نماد و اسوه جبهه مقاومت است

شهید سلیمانی نماد و اسوه جبهه مقاومت است

تبریز- جانشین منطقه پدافندهوایی شمالغرب کشور گفت: شهید سلیمانی نماد و اسوه جبهه مقاومت است و آوازه اخلاص، فداکاری و ولایتمداری او در سراسر عالم طنین انداز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسرتیپ دوم جعفر صالح جانشین منطقه پدافندهوایی شمالغرب امروز در جمع کارکنان این یگان پدافندی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید سلیمانی اظهار کرد: شهید سلیمانی نماد و اسوه جبهه مقاومت است و آوازه اخلاص، فداکاری و ولایتمداری او در سراسر عالم طنین انداز شده است.

وی با بیان اینکه محور مقاومت به برکت انقلاب اسلامی رشد و گسترش پیدا کرد افزود: شهید سلیمانی نقش مهم و کلیدی در توانمندسازی و اقتدار جبهه مقاومت داشت و این پیروزی و افتخارات امروز محور مقاومت ماحصل مجاهدت‌های شهید سلیمانی است.

سرتیپ دوم صالح بااشاره به اینکه شهید سلیمانی خون تازه ای را در رگ‌های جبهه مقاومت تزریق کرد گفت: عملیات غرورآفرین «طوفان الاقصی» تجلی روح مقاومتی است که شهید سلیمانی در سراسر محور مقاومت دمیده بود.

جانشین منطقه پدافندهوایی شمالغرب خاطرنشان کرد: رژیم مدعی شکست ناپذیری امروز در باتلاقی فرو رفته است که هیچ امیدی برای نجات آن نیست و بااین ترورهای کور به هیچ عنوان نمی‌تواند جلوی شکست و نابوی خود را بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه توان بالای جبهه مقاومت مرهون مجاهدت‌های شهید سلیمانی است بیان داشت: گفتمان و فرهنگ مقاومت بواسطه شهادت شهید سلیمانی نه تنها در منطقه بلکه در سراسر عالم گسترش پیدا کرده است و به مدد الهی و باایمان راسخ جبهه مقاومت و تربیت یافتگان مکتب حاج قاسم سلیمانی گام‌های بزرگی در راه آزادی قدس شریف برداشته شده است.

کد مطلب 5984295

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