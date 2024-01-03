احداث گلخانه در البرز به مجوز نیاز ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه زیربنایی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر اهمیت و ضرورت حفاظت و حراست از اراضی کشاورزی گفت: اراضی کشاورزی استان به ویژه در روستاها دارای ارزش بالایی هستند که در بیشتر مواقع مورد توجه افراد سودجو با هدف ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری قرار می‌گیرند.

وی افزود: می‌توان این اراضی را به سمت احداث گلخانه هدایت کرد تا با حفظ کاربری زمین، افزایش بهره وری، صرفه جویی در مصرف آب، توسعه تولید، صادرات و اشتغال را به دنبال داشته باشد. با توجه به ظرفیت‌های موجود، بر اساس چشم انداز ترسیم شده باید دو هزار هکتار به اراضی گلخانه‌ای البرز اضافه شود، از این رو مسؤولان مربوطه باید با جدیت برای تحقق این هدف تلاش کنند.

استاندار البرز با بیان اینکه احداث گلخانه در البرز به هیچ گونه مجوزی نیاز ندارد و از کسانی که به این امر ورود کنند حمایت ویژه ای صورت می‌گیرد، مطرح کرد: اکنون احداث ۴۷۵ هکتار گلخانه در اراضی استان البرز در دستورکار قرار دارد که انتظار می‌رود متولیان امر پیگیری لازم را جهت تسریع آن داشته باشند.