به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طائب ظهر چهارشنبه در اجتماع بزرگ علما، روحانیون و طلاب استان زنجان، با بیان اینکه همه دنیا به عینه دیدند که عملیات طوفان‌الاقصی همه نقشه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا را نقش بر آب کرد، افزود: این عملیات اجازه نداد اسرائیل غاصب به اهداف خود که همانا بازسازی رژیم جعلی بود، دست یابد.

وی با اشاره به اینکه بی‌شک تا چند سال آینده تحولاتی را در نظم جهانی شاهد خواهیم بود، اظهار کرد: فراموش نکنیم که تحقق این اتفاقات نیازمند شتاب‌دهنده‌ها و پیشران‌هایی است که بی‌تردید یکی از این شتاب‌دهنده‌ها همین عملیات طوفان‌الاقصی بود که همگان بازتاب آن را در سطح مجامع بین‌المللی نظاره‌گر بودند.

این مسؤول با یادآوری اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، همه معادلات شرق و غرب دچار تغییر شد و یکی از برکات این تغییر، ایجاد جبهه مقاومت برای مقابله با غرب و استکبار بود، تصریح کرد: یکی از اقداماتی که استکبار و رژیم صهیونیستی تلاش کردند تا به آن دست یابند، تضعیف کردن ایران اسلامی به واسطه اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه بود؛ چرا که قصد داشتن با این اقدام، در اصل جبهه مقاومت را تضعیف کنند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه یکی از دستاوردهای عملیات طوفان‌الاقصی این بود که مدیریت جنگ را از رژیم صهیونیستی گرفت، ادامه داد: همین امر باعث شد تا رژیم کودک‌کش اسرائیل ضربه سختی از هر حیث به ویژه سیستم‌های اطلاعاتی خورد و در حوزه رسانه نیز نتوانست به فتنه شوم خود که بدنام جلوه کردن مقاومت در نزد افکار عمومی بود، دست پیدا کند.

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی بعد از ضربه مهلکی که در عملیات طوفان‌الاقصی خورد، همواره به دنبال خلق تصویر جدید از خود بود، خاطرنشان کرد: اگر چه رژیم صهیونیستی با به شهادت رساندن سید رضی موسوی و صالح العاروری به دنبال تصویرسازی از خود است اما نباید فراموش کنیم که هیچ یک از این اقدامات ارزش عملیاتی ندارد.

وی از مجاهدت‌های سردار سلیمانی به عنوان اهرمی سازنده برای تقویت جبهه مقاومت یاد کرد و گفت: همین مجاهدت‌ها باعث شده است تا همه شرایط به نفع انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت باشد.