سهمیه تسهیلات مسکن روستایی کهگیلویه و بویراحمد به ۷هزار واحد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، زبیر موسوی ظهر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تسهیلات ساخت مسکن روستایی استان طی سال جاری از ۴ هزار واحد سال گذشته به ۷ هزار واحد رسید.

وی با بیان اینکه تسهیلات تکمیلی نیز برای واحدهایی با شرایط مشخص در نظر گرفته شد، اظهار کرد: سقف تسهیلات مسکن روستایی نیز با دوران مشارکت سه ساله، بازپرداخت ۲٠ ساله و از ۲٠٠ میلیون تومان به ۳۵٠ میلیون تومان رسید

موسوی ابراز داشت: جوانان فاقد مسکن و خانه‌های بافت فرسوده در اولویت این تسهیلات قرار دارند.

موسوی از صدور ۷۸٠ سند روستایی و ۳۷۲ سند شهری در ۹ ماهه ابتدایی سال خبر داد و بیان کرد: در حوزه عمران روستایی ۱۹٠ هزار متر مربع زیرسازی، ۲۳٠ هزار متر بیس ریزی و ۵۴٠ هزار متر مربع آسفالت اجرایی شد.

موسوی گفت: در بحث جذب قیر رتبه اول کشور به استان رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: طرح ویژه بهسازی در سطح استان اجرایی و در سال گذشته برای ۴ هزار واحد تسهیلات پرداخت شد.

موسوی ابراز داشت: همچنین در محور تسهیلات بازسازی واحدهای آسیب دیده پوشش یکهزار و ۴۹ واحد انجام گرفت.

موسوی اظهار کرد: تعهدات سال جاری مسکن روستایی به ۷ هزار واحد رسیده و این ظرفیت مناسبی برای مردم است.

موسوی گفت: از ابتدای سال جاری نقشه برداری ۵۲ روستا انجام و طرح بازنگری و تهیه محدوده ۷۲ روستا محقق شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان از اجرای طرح منظومه روستایی با ۱۱۵ روستا به شکل پایلوت در گچساران هدفگذاری شد و پوشش سایر مناطق نیز محقق شد.