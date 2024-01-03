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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

بارش باران و وزش باد شدید استان زنجان را فرا می گیرد 

بارش باران و وزش باد شدید استان زنجان را فرا می گیرد 

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از وقوع وزش باد شدید و بارش باران در این استان طی چند روز آینده خبر داد. 

محمدرضا رحمان نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان امروز مناطق مختلف استان قسمتی ابری است و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی ابراز داشت: بارش در استان به صورت باران و برف خواهد بود که امیدواریم بارش قوت بگیرد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد کنند.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان از اواخر هفته روند کاهشی داشته و هوا سرد می‌شود.

کد مطلب 5984350

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    نظرات

    • ترانه IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خدایا خودت رحم کن یا ارحم الراحمین
    • ترانه IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خدایا خودت رحم کن یا ارحم الراحمین

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