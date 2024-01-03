بارش باران و وزش باد شدید استان زنجان را فرا می گیرد 

محمدرضا رحمان نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان امروز مناطق مختلف استان قسمتی ابری است و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی ابراز داشت: بارش در استان به صورت باران و برف خواهد بود که امیدواریم بارش قوت بگیرد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد کنند.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان از اواخر هفته روند کاهشی داشته و هوا سرد می‌شود.