بارش باران و وزش باد شدید استان زنجان را فرا می گیرد 

محمدرضا رحمان نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان امروز مناطق مختلف استان قسمتی ابری است و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده میشود.
وی ابراز داشت: بارش در استان به صورت باران و برف خواهد بود که امیدواریم بارش قوت بگیرد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: در این میان به شهروندان توصیه میشود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد کنند.
رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان از اواخر هفته روند کاهشی داشته و هوا سرد میشود.
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