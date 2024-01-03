دبیران اقامه نماز باید منادیان انتخابات شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی ظهر چهارشنبه در سومین گردهمایی فصلی دبیران اقامه نماز دستگاههای اجرایی و مراکز صنعتی استان اظهار کرد: سامانه سجاده و نحوه بارگذاری گزارشات سال جاری، برنامه ۵ ساله دستگاهها و بومیسازی برنامهها و وضعیت اقامه نماز و برنامههای مربوط به آن در دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: رسیدگی به امور طلاب به عنوان سربازان آقا امام زمان (عج) که مظلومانه خدمت میکنند، از وظایف همگان است.
فرماندار اصفهان افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حضور مدیران در نمازهای جماعت و ارائه پیشنهادات و ابتکارات جدید مشوقی برای حضور پرشور پرسنل برای اقامه این فریضه الهی است و پیش نیاز آن توجه به مسائل معنوی و عبادی کارکنان است.
وی با بیان اینکه ۴۰۰ گروه شغلی توسط کمیته مشارکتهای همگانی تعریف شده است، عنوان کرد: یکی از مصادیق بارز افزایش مشارکت در انتخابات، شناسایی ظرفیت ۴۰۰ گروه شغلی مرتبط با دستگاههای اجرایی بوده که میتوانیم از ۳ طریق مجازی، مکتوب و حضوری با این ۴۰۰ گروه شغلی و مجموعههای مردمی ارتباط برقرار کنیم و مدیران دستگاههای اجرایی در این زمینه برای مشارکت حداکثری در انتخابات دخیل هستند.
احمدی افزود: امسال با اصلاح قانون انتخابات، ظرفیتهای جدیدی ایجاد شده و برای اخذ رأی صرفاً کد ملی کافی است و نیازی به شناسنامه نیست.
وی با تاکید بر اینکه قانون، دستگاههای اجرایی را ملزم کرده است که امکانات دولتی را به صورت عادلانه در اختیار داوطلبان و کاندیداها قرار دهند، گفت: این مهم با پیگیریهایی که انجام میدهیم عملیاتی و اجرایی خواهد شد
فرماندار اصفهان خاطر نشان کرد: دبیران اقامه نماز دستگاههای اجرایی میتوانند با حضور کاندیداها فضایی را در دستگاههای اجرایی ایجاد کنند و شورآفرین باشند.
وی با تأکید بر اینکه دبیران اقامه نماز دستگاههای اجرایی باید منادی انتخابات باشند، افزود: ستاد اقامه نماز و دبیران اقامه نماز دستگاههای اجرایی نسبت به اجرایی و عملیاتی کردن طرح منادیان انتخابات از طریق افراد تأثیرپذیر در کمیته مشارکتهای همگانی دستگاههای اجرایی اقدام کنند.
نظر شما