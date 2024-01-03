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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۱۴

فرماندار اصفهان:

دبیران اقامه نماز باید منادیان انتخابات شوند

دبیران اقامه نماز باید منادیان انتخابات شوند

اصفهان-فرماندار اصفهان گفت: دبیران اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی که منادیان اقامه نماز هستند، باید منادیان انتخابات نیز باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی ظهر چهارشنبه در سومین گردهمایی فصلی دبیران اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی و مراکز صنعتی استان اظهار کرد: سامانه سجاده و نحوه بارگذاری گزارشات سال جاری، برنامه ۵ ساله دستگاه‌ها و بومی‌سازی برنامه‌ها و وضعیت اقامه نماز و برنامه‌های مربوط به آن در دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: رسیدگی به امور طلاب به عنوان سربازان آقا امام زمان (عج) که مظلومانه خدمت می‌کنند، از وظایف همگان است.

فرماندار اصفهان افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حضور مدیران در نمازهای جماعت و ارائه پیشنهادات و ابتکارات جدید مشوقی برای حضور پرشور پرسنل برای اقامه این فریضه الهی است و پیش نیاز آن توجه به مسائل معنوی و عبادی کارکنان است.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ گروه شغلی توسط کمیته مشارکت‌های همگانی تعریف شده است، عنوان کرد: یکی از مصادیق بارز افزایش مشارکت در انتخابات، شناسایی ظرفیت ۴۰۰ گروه شغلی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی بوده که می‌توانیم از ۳ طریق مجازی، مکتوب و حضوری با این ۴۰۰ گروه شغلی و مجموعه‌های مردمی ارتباط برقرار کنیم و مدیران دستگاه‌های اجرایی در این زمینه برای مشارکت حداکثری در انتخابات دخیل هستند.

احمدی افزود: امسال با اصلاح قانون انتخابات، ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شده و برای اخذ رأی صرفاً کد ملی کافی است و نیازی به شناسنامه نیست.

وی با تاکید بر اینکه قانون، دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده است که امکانات دولتی را به صورت عادلانه در اختیار داوطلبان و کاندیداها قرار دهند، گفت: این مهم با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم عملیاتی و اجرایی خواهد شد

فرماندار اصفهان خاطر نشان کرد: دبیران اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با حضور کاندیداها فضایی را در دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنند و شورآفرین باشند.

وی با تأکید بر اینکه دبیران اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی باید منادی انتخابات باشند، افزود: ستاد اقامه نماز و دبیران اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرایی و عملیاتی کردن طرح منادیان انتخابات از طریق افراد تأثیرپذیر در کمیته مشارکت‌های همگانی دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند.

کد مطلب 5984374

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