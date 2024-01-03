دولت سیزدهم به دنبال ایجاد مسیرهای متفاوت برای تولید ثروت است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی بعد از ظهر چهارشنبه در دومین کنگره زنان تأثیرگذار استان زنجان، با اشاره به اینکه دومین دور از سفرهای استانی رئیسجمهور و هیأت دولت به استان در پیش است، افزود: امید داریم در قالب این سفر که دو روز خواهد بود، بتوانیم بسیاری از گرهها را باز کرده و مشکلات را حل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تلاش شده است تا مصوبات این سفر در بخشهای مختلف توزیع و مشکلات برطرف شود، اظهار کرد: شخص رئیسجمهور نیز تاکید دارد که در این سفر باید به مشکلات جدی استان بپردازیم تا بتوانیم راه توسعه استان را هموار کنیم.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به اینکه ایجاد و پذیرفت هر تغییری مستلزم صرف وقت و زمان است، ادامه داد: دولت سیزدهم نیز بنا دارد تغییرات اساسی و بنیادینی را علیرغم وجود مشکلات متعدد در کشور ایجاد کند اما نباید فراموش کنیم که ایجاد چنین تغییراتی انرژی و جرأت زیادی لازم دارد.
افشارچی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم به این موضوع واقف است که بدون استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی ایجاد چنین تغییری امکانپذیر نیست، تصریح کرد: خوشبختانه زنجان جزو استانهایی است که در حوزه سرمایهگذاری گامهای خوبی برداشته است، به طوری که میزان سرمایهگذاری پروانههای بهرهبرداری صادر شده در استان تا آذرماه امسال به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسیده است.
استاندار زنجان از اجرای پروژههای مهم اقتصادی در استان خبر داد و با یادآوری اینکه میزان سرمایهگذاری در این پروژهها حدود ۶۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در سفر اخیر رئیسجمهور و هیأت دولت به استان زنجان شاهد رخ دادن اتفاقات خوبی برای استان در بخشهای مختلف باشیم.
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