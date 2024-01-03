بهره گیری از ظرفیت بانوان استان سمنان برای مشارکت در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر چهارشنبه در دومین کنگره بانوان تأثیر گذار استان سمنان در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی دفاع مقدس سمنان، بیان کرد: امروز با توجه به هجمه فرهنگی دشمنان باید دانست که مسئولیت بانوان سنگینتر از هر زمان دیگری است.
وی با بیان اینکه بانوان در برهههای حساس انقلاب اسلامی تأثیرگذاری خود را نشان دادهاند، افزود: امروز مسئولیت زنان و مادران به دلیل هجمه فرهنگی همه جانبه دشمنان سنگینتر از دوران دفاع مقدس است.
استاندار سمنان با اشاره به نقش آفرینی بانوان در جامعه تاکید کرد: هوشیاری و آگاهی کامل همان موضوعی است که زنان در راستای حفاظت و حراست از خانواده میبایست به آن توجه داشته باشند.
هاشمی با بیان اینکه استان سمنان مملو از ظرفیتهای درخشان در حوزه بانوان است، گفت: از این ظرفیتها در راستای جلب مشارکتهای مردم در انتخابات میبایست بهره گیری کرد.
وی با بیان اینکه دستاوردها و موفقیتهای بسیار ارزندهای در دولت سیزدهم در استان سمنان به دست آمده است، گفت: کاهش نرخ بیکاری یکی از این دستاوردها است که باید برای مردم بازگو شود.
استاندار سمنان افزایش فرصتهای شغلی را دیگر دستاورد دولت سیزدهم در استان دانست و تاکید کرد: در دولت سیزدهم رشد اقتصادی استان نیز رشد چشمگیری داشته است.
هاشمی گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی از حضور حداکثری و تعیین کننده مردم در پای صندوقهای رأی و تحقق حضور حداکثری و مشارکت قوی هراس داشته و در این زمینه دسیسه چینی میکند، لذا ضرورت دارد تا همگان ازجمله بانوان این مرز و بوم در این خصوص با هوشیاری و آگاهی کامل ورود کرده و دسیسههای دشمنان را خنثی کنیم.
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