کنگره ملی بانوان به دنبال مهیاکردن حضور بانوان در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، کبری علیخانی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کنگره ملی بانوان تأثیرگذار که در استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: این کنگره به دنبال نهادینه ساختن گفتمان الگوی سوم زن است.
وی با بیان اینکه الگوی زن سوم برآمده از فرمایشات مقام معظم رهبری است، افزود: بانوان تأثیرگذار در جامعه در کنار ایفای نقش مادری و همسری در خانواده در جامعه نیز تأثیرگذار هستند.
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین تاکید کرد: کنگره ملی بانوان به دنبال فراهم کردن ظرفیت حضور بانوان تأثیرگذار مخصوصاً بانوان روستایی در سطح جامعه است.
وی ادامه داد: افرادی که در این کنگره ثبت نام کردهاند ویژگیهای آنان در کارگروههای تخصصی بررسی شده و در نهایت با رأی اکثریت به عنوان بانوی تأثیرگذار انتخاب میشوند.
علیخانی تاکید کرد: با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در مردمی سازی امورات فرایند برگزاری کنگره بانوان تأثیرگذار نیز در یک فرایند مردمی اجرا خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: بانوان در این کنگره در در هشت عرصه فرهنگ و هنر، تعلیم و تربیت، گفتمان سازی و رسانه، فعالیتهای اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، علم پژوهش و فن آوری، سیاست گذاری و حکمرانی و ورزش بررسی و معرفی میشوند.
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