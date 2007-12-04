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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۵

/تحولات فلسطین/

درخواست پرتز برای مذاکره با حماس/ تاکید حماس بر تداوم مقاومت

درخواست پرتز برای مذاکره با حماس/ تاکید حماس بر تداوم مقاومت

درخواست وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی برای مذاکره با حماس و آزادی مروان برغوثی و تاکید حماس بر تداوم مقاومت تا آزادی همه اسرای فلسطینی از جمله تحولات فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، عمیر پرتز وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی روز گذشته خواستار مذاکره با جنبش حماس و آزادی مروان برغوثی دبیر کل جنبش فتح در کرانه باختری شد.

به گفته وی، آزادی برغوثی جایگاه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را تقویت خواهد کرد.

وی در مورد ضرورت مذاکره با حماس نیز گفت: برای تبادل اسرا و توقف درگیری و امضای آتش بس، اسرائیل باید با حماس مذاکره کند.

از سوی دیگر پایگاه اینترنتی رادیو سوا نیز گزارش داد: جنبش حماس آزادی 429  اسیر فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی را به مثابه رشوه سیاسی به ابومازن قلمداد کرد و خواستار حمایت از مقاومت برای آزادی تمامی اسرای فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی شد.

از سوی دیگر خبرگزاری کویت نیز گزارش داد: ریاض مالکی وزیر اطلاع رسانی دولت انتصابی ابومازن اخبار منتشر شده در روزنامه القدس العربی چاپ لندن مبنی بر اینکه رئیس تشکیلات خودگردان قصد دارد عزل و نصبهایی را در کابینه دولت سلام فیاض انجام دهد، تکذیب کرد.

روزنامه القدس العربی هفته گذشته در خبری اعلام کرده بود که ابومازن پس از برگزاری کنفرانس آناپولیس به منظور ایجاد تغییراتی در دولت فیاض، با رهبران جنبش فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین دیدار خواهد کرد. 

کد مطلب 598443

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