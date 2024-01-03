رهبر معظم انقلاب تفسیر قرآنی مبتنی بر نیازهای جامعه ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدباقر فرزانه ظهر چهارشنبه در چهارمین اجلاسیه همایش بین المللی اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای به رویکردهای تفسیری رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: آیت‌الله خامنه‌ای ای، مفسر بزرگ اسلام است که از جامعیت بالایی در اندیشه دینی برخوردار است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان بیان کرد: آغاز درس تفسیر مقام معظم رهبری در مشهد مقدس خفقان ستمشاهی در اوج قرار داشت و رژِیم ستمشاهی در این دوران کسی را که با اطلاعیه امام خمینی (ره) می‌گرفتند او را به چند سال زندان محکوم می‌کردند.

وی با بیان اینکه ۲ تفسیر اقلیت و اکثریت در آن زمان وجود داشت، بیان کرد: در خصوص دین سه سال مطرح می‌شود هدف و رسالت دین، قلمرو دین، و دین دار کیست؟ پاسخ به این سوالات رویکرد و رسالت دین مدار را در حوزه‌های مختلف زیستی نشان می‌دهد.

فرزانه ایجاد یک محیط متناسب با جسم و روح انسان برای رشد و تعالی را از نخستین اهداف رسالت انبیای الهی دانست و گفت: تعریف درست از دین برای قبضه نظام زیست انسان از برجسته‌ترین اهداف اهل بیت علیهم السلام است تا انسان بتواند از بستر این نظامات اسلامی و قرآنی گام‌های بزرگ و استواری در مسیر کمال بردارد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه قلمرو دین به گستره زیست آدمی و تمام محیط‌های پیرامونی زندگی انسان است، اظهار کرد: سراسر زندگی صحنه دین و دین مداری است.

وی به ابعاد تفسیر رهبر معظم اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب در عین وضعیت‌شناسی درست جامعه، به وظیفه و رسالت خود ناظر به شرایط واقف بوده؛ از این رو تفسیر قرآنی را مبتنی بر فهم و نیازهای جامعه تبیین و ارائه می‌کرد.