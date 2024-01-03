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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۴

مدیرعامل آب وفاضلاب مازندران:

۱۵ هزار خانوار قائمشهری از آب آشامیدنی سالم برخوردار می شود

۱۵ هزار خانوار قائمشهری از آب آشامیدنی سالم برخوردار می شود

قائمشهر- مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران گفت: با اجرای پروژه‌های آبرسانی در شهرستان قائمشهر ۱۵ هزار خانوار از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره مند می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های آبرسانی شهرستان قائمشهر اظهار کرد: آبرسانی به مجتمع المشیر- افراپل با اجرای یک واحد ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۳۰ لیتر در ثانیه و ۲.۱ کیلومتر خط انتقال با صرف ۳۰ میلیارد ریال اعتبار در دست اجراست.

وی با اشاره عملیات آبرسانی به مجتمع نیکان قائمشهر گفت: آبرسانی به این مجتمع با اجرای خط انتقال به طول ۲ کیلومتر و یک حلقه چاه به ظرفیت ۴۰ لیتر در ثانیه و اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در حال اجراست.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از احداث یک باب مخزن ذخیره به حجم ۵۰۰ متر مکعب در خطیرکلا با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال خبر داد و افزود: حفر یک حلقه چاه در ایستگاه مرکزی این شهر با پیش بینی دبی ۵۰ لیتر در ثانیه و تخصیص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار همچنین عملیات بهسازی سه حلقه چاه دیگر با ۴۰ لیتر آب دهی و صرف ۱۲ میلیارد ریال اعتبار در دست اجراست که در مجموع این پروژه‌ها با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آینده‌ای نزدیک مورد بهره برداری قرار می‌گیرند و۱۵ هزار خانوار از مزایای آنها بهره مند می‌شوند.

کد مطلب 5984443

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