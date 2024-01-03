مبنای فکری رهبر معظم انقلاب بر محور تمدن سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر چهارشنبه در کنگره بینالمللی اندیشههای قرآنی رهبر معظم انقلاب که در تالار همایشهای کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: زهرای مرضیه (س) دختر وحی است و این مقام، بالاترین مرتبهای است که برای دختر رسول خدا (ص) میتوان تصور کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه عصاره فضائل در وجود زهرای اطهر (س) متبلور شده، افزود: بنابراین، باید امروز را گرامی بداریم به خاطر منتی که پروردگار متعال بر آحاد ابنای بشر گذاشت و فاطمه (س) را بهعنوان حجت هدایت عرضه کرد.
وی با اشاره به اینکه حقیقت آن است که هر چه تاکنون حرکت قرآنی و اندیشه فکری متعالی در تمدن شیعه وجود داشته، در آینه منطق و اندیشه امامین انقلاب متبلور است، افزود: از ابتدای تاریخ تاکنون، شیعه هرگز از نبوغ سیاسی به عظمت امام راحل (ره) بهره نبرده بود و اکنون، مجمع همه این فضائل، تلاشها و مقامات عالمانه دوباره در وجود رهبر معظم انقلاب تجلی یافته است.
علم الهدی با اشاره به اینکه سیاست آمیخته با دین، بزرگترین ابزار و وسیلهای است که انسان را به بالاترین نقطه جهاد میرساند و در اوج قرب الهی قرار میدهد، افزود: اسلام به ما آموخت که اگر سیاست آمیخته با دین باشد، پذیرفتن یک مسئولیت در آن میتواند انسان را به عالیترین مقام بشری برساند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب جایگاه علمی و معرفتی بالایی دارد، تصریح کرد: آنچه شاید به نظر بسیاری از شما نیز آمده باشد، الگوی تفسیری مقام معظم رهبری از قرآن کریم است. اگر فتوای مقام معظم رهبری و نظریات فقهی ایشان در خلال درسها موردبررسی و تحلیل قرار بگیرد، هم از نظر بهروز بودن این نظریات و هم نقطه تطبیق حکم استنباط شده با موضوع بهطور خالص و صادق بینظیر است.
وی ابراز کرد: بر همین اساس، بزرگترین مزیت برگزاری این کنگره نیز آن است که بدانیم متصدی اصلی رسیدگی به امور نظام، انقلاب و کشور، چه شخصیت علمی و دینی عالیرتبه و خردمندی است و مصداق تحقق قدرت و عظمت این مقام را نیز در خرد شدن اندیشههایی میبینیم که در ۴۵ سال اخیر در برابر منطق رهبر معظم انقلاب صفآرایی کردهاند و تاکنون یکی پس از دیگری درهم شکستهاند.
علم الهدی تأکید کرد: پیش از پیروزی انقلاب و در دوران مبارزات سیاسی مقام معظم رهبری در مشهد الرضا (ع)، ایشان تفسیر سوره مائده را انتخاب کرده بودند و با این محوریت، منبر میرفتند. اهمیت این موضوع زمانی مضاعف میشود که بدانیم سوره مائده مملو از احکام زندگی اجتماعی در اسلام است و تفسیر و بررسی این احکام زمانی اتفاق میافتاد که حتی انقلاب اسلامی هم به پیروزی نرسیده بود.
جبهه مقاومت میراث سردار قاسم سلیمانی است
وی با بیان اینکه همه خصوصیات، حرکتها و فعالیتهای فوقالعاده جبهه مقاومت یا میراث قطعی و مستقیم از حاج قاسم است و یا بر اساس برنامهریزیهای او ایجاد شده است، گفت: اگر امروز انصارالله یمن به مقاومت اسلامی منطقه میپیوندد، لبنان حزبالله مقاوم را در صف اصلی مقابله با صهیونیستها پشتیبانی میکند، حشدالشعبی قهرمان در عراق بینی آمریکاییها را به خاک میمالد و سایر گروههای مقاومت در حال جولان و قدرتنمایی هستند، همه اینها به خاطر مجاهدتهای سردار سلیمانی است.
نظر شما