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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۴۰

شهردار قزوین:

شهید سلیمانی عمر خود را صرف تأمین صلح و آرامش کرد

شهید سلیمانی عمر خود را صرف تأمین صلح و آرامش کرد

قزوین- شهردار قزوین با اشاره به رونمایی از تندیس شهید سلیمانی گفت: شهید سلیمانی حیات و عمر خود را برای تأمین صلح و آرامش منطقه و مردم گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صباغی ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از تندیس سردار شهید قاسم سلیمانی که در میدان سرداران برگزار شد اظهار کرد: آسایش و امنیت این کشور مرهون رشادت ۴۰ ساله شهید سلیمانی و یاران او است.

وی با بیان اینکه این تندیس با هدف تندیس از جایگاه والای شهید سلیمانی است، عنوان کرد: شهید سلیمانی حیات و عمر خود را برای تأمین صلح و آرامش منطقه و مردم گذاشت.

شهردار قزوین با اشاره به ویژگی‌های این تندیس ادامه داد: این تندیس به ارتفاع ۷ متر و از جنس فایبرگلاس است و خلق اثر و شبیه‌سازی دقیق چهره و پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی توسط استاد عارفی منش انجام شده است.

وی ادامه داد: تا پیش از این اثر قابل قبولی از شهید سلیمانی در سطح شهر نداشتیم و این تندیس گام کوچکی برای بزرگداشت کسی است که عمر خود را صرف ایثار برای این مردم کرد.

کد مطلب 5984482

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