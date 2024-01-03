شهید سلیمانی عمر خود را صرف تأمین صلح و آرامش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صباغی ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از تندیس سردار شهید قاسم سلیمانی که در میدان سرداران برگزار شد اظهار کرد: آسایش و امنیت این کشور مرهون رشادت ۴۰ ساله شهید سلیمانی و یاران او است.

وی با بیان اینکه این تندیس با هدف تندیس از جایگاه والای شهید سلیمانی است، عنوان کرد: شهید سلیمانی حیات و عمر خود را برای تأمین صلح و آرامش منطقه و مردم گذاشت.

شهردار قزوین با اشاره به ویژگی‌های این تندیس ادامه داد: این تندیس به ارتفاع ۷ متر و از جنس فایبرگلاس است و خلق اثر و شبیه‌سازی دقیق چهره و پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی توسط استاد عارفی منش انجام شده است.

وی ادامه داد: تا پیش از این اثر قابل قبولی از شهید سلیمانی در سطح شهر نداشتیم و این تندیس گام کوچکی برای بزرگداشت کسی است که عمر خود را صرف ایثار برای این مردم کرد.