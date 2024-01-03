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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۶

بعد از ظهر چهارشنبه؛

وزیر صمت به اسلامشهر سفر کرد

وزیر صمت به اسلامشهر سفر کرد

اسلامشهر- وزیر صمت جهت بازدید و افتتاح خط تولید موتورهای الکتریکی به اسلامشهر سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه عباس علی آبادی، وزیر صمت برای افتتاح و بازدید از خط تولید موتورهای الکتریکی به اسلامشهر سفر کرد.

وزیر صمت به اسلامشهر سفر کرد

گفتنی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در اسلامشهر و با همراهی مهدی شریفیان نماینده مجلس شورای اسلامی و حسین حبیبی فرماندار شهرستان از بخش‌های مختلف شرکت تولیدی بازدید کرد.

بر اساس این گزارش در این بازدید که معاونین وزیر و مدیر کل صمت استان تهران نیز حضور داشتند، خط تولید موتورهای الکتریکی توسط وزیر صمت افتتاح شد.

وزیر صمت به اسلامشهر سفر کرد

لازم به ذکر است که وزیر صمت همچنین در روند بازدید از شرکت تولیدی با اهدای شاخه‌های گل میلاد حضرت زهرا (س) را به بانوان شاغل در این شرکت تبریک گفت.

کد مطلب 5984507

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