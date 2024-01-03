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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۲۹

بانوان شاغل در ادارات دشتی تجلیل شدند

بانوان شاغل در ادارات دشتی تجلیل شدند

بوشهر- به مناسب سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن از بانوان شاغل در ادارات تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به جایگاه زن اظهار داشت: در غرب از زن به عنوان کالا یاد می‌کردند و واژه‌های که از زن استفاده می‌کردند قابل مقایسه با کشورمان نیست.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی زن به جایگاه اصلی خود برگشت و زنان از بدو شروع انقلاب هم پای مردان بودند و سختی‌ها را تحمل کردند.

بحرانی بیان کرد: امام (ره) با آن دیدگاه بالا به نقش زن در خانواده پی برده و یک پایگاه برای آنها در جامعه قائل بود.

وی اضافه کرد: در زمان جنگ دیدیم مادران و همسرانی که فرزندان و همسران خودشان را بدرقه کردند و سختی‌ها را تحمل می‌کردند و پشت جبهه بانوانی بودند که در همه صحنه‌ها حضور داشتند.

بحرانی تصریح کرد: امروز شعارهایی که حول زن در جامعه ایجاد می‌شود غالباً شعارهایی برای اسارت زن است.

وی اضافه کرد: زن منشأ خیر و برکات است، اگر جامعه رو به رشد و تعالی حرکت می‌کند باعث آنان زنان جامعه هستند.

بحرانی با بیان اینکه دعای مادر در حق فرزندان کارگشا است گفت: در جامعه امروز ما زن به عنوان پیشرو نهضت، تعالی بخش و الگو معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: الگو زن مسلمان جز حضرت فاطمه زهرا (س) و پیروان ایشان کسی دیگر نیست.

بحرانی خاطر نشان کرد: اسلام زن را در جایگاه خود قرار داد و هویت زن ایرانی هویت ماندگار است.

بانوان شاغل در ادارات دشتی تجلیل شدند

وی یادآور شد: کسانی که می‌خواهند این هویت، عفاف و حجاب را از زنان ایران بگیرند قطعاً در زمین دشمن بازی می‌کنند.

بحرانی اضافه کرد: ایران اسلامی هویتی که به زن داد در هیچ کشور دیگری این گونه شاهد نیستم.

وی تصریح کرد: در ایران اسلامی زنان در عرصه‌های مختلف افتخار آفرینی‌های زیادی انجام دادند که این برکت نظام مقدس جمهوری‌اسلامی است.

بحرانی ادامه داد: امروز تمام تلاش دشمن این است که بانوان جامعه را از انقلاب مأیوس و ناامید کند.

وی افزود: بانوان باید دوست خود را از دشمنان تشخیص دهند و حضور شما در صحنه‌ها نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کند.

بحرانی ادامه داد: در پایان سال دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز داریم که دشمن تلاش دارد حضور مردم در این انتخابات را کم رنگ جلوه دهد.

وی تصریح کرد: دشمن تلاش دارد بی بند باری در جامعه رواج دهد و از این طریق به انقلاب ضربه بزند ولی قطعاً مردم هوشیار هستند و این توطئه را نیز نقش بر آب می‌کند.

بحرانی یادآور شد: بانوان در عرصه خدمت و کار پیشگام هستند و در عرصه شناخت دشمن نیز باید هوشیار تر عمل کنند.

کد مطلب 5984513

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