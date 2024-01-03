بانوان شاغل در ادارات دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به جایگاه زن اظهار داشت: در غرب از زن به عنوان کالا یاد می‌کردند و واژه‌های که از زن استفاده می‌کردند قابل مقایسه با کشورمان نیست.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی زن به جایگاه اصلی خود برگشت و زنان از بدو شروع انقلاب هم پای مردان بودند و سختی‌ها را تحمل کردند.

بحرانی بیان کرد: امام (ره) با آن دیدگاه بالا به نقش زن در خانواده پی برده و یک پایگاه برای آنها در جامعه قائل بود.

وی اضافه کرد: در زمان جنگ دیدیم مادران و همسرانی که فرزندان و همسران خودشان را بدرقه کردند و سختی‌ها را تحمل می‌کردند و پشت جبهه بانوانی بودند که در همه صحنه‌ها حضور داشتند.

بحرانی تصریح کرد: امروز شعارهایی که حول زن در جامعه ایجاد می‌شود غالباً شعارهایی برای اسارت زن است.

وی اضافه کرد: زن منشأ خیر و برکات است، اگر جامعه رو به رشد و تعالی حرکت می‌کند باعث آنان زنان جامعه هستند.

بحرانی با بیان اینکه دعای مادر در حق فرزندان کارگشا است گفت: در جامعه امروز ما زن به عنوان پیشرو نهضت، تعالی بخش و الگو معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: الگو زن مسلمان جز حضرت فاطمه زهرا (س) و پیروان ایشان کسی دیگر نیست.

بحرانی خاطر نشان کرد: اسلام زن را در جایگاه خود قرار داد و هویت زن ایرانی هویت ماندگار است.

وی یادآور شد: کسانی که می‌خواهند این هویت، عفاف و حجاب را از زنان ایران بگیرند قطعاً در زمین دشمن بازی می‌کنند.

بحرانی اضافه کرد: ایران اسلامی هویتی که به زن داد در هیچ کشور دیگری این گونه شاهد نیستم.

وی تصریح کرد: در ایران اسلامی زنان در عرصه‌های مختلف افتخار آفرینی‌های زیادی انجام دادند که این برکت نظام مقدس جمهوری‌اسلامی است.

بحرانی ادامه داد: امروز تمام تلاش دشمن این است که بانوان جامعه را از انقلاب مأیوس و ناامید کند.

وی افزود: بانوان باید دوست خود را از دشمنان تشخیص دهند و حضور شما در صحنه‌ها نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کند.

بحرانی ادامه داد: در پایان سال دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز داریم که دشمن تلاش دارد حضور مردم در این انتخابات را کم رنگ جلوه دهد.

وی تصریح کرد: دشمن تلاش دارد بی بند باری در جامعه رواج دهد و از این طریق به انقلاب ضربه بزند ولی قطعاً مردم هوشیار هستند و این توطئه را نیز نقش بر آب می‌کند.

بحرانی یادآور شد: بانوان در عرصه خدمت و کار پیشگام هستند و در عرصه شناخت دشمن نیز باید هوشیار تر عمل کنند.