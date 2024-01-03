موسسات خیریه بازوان توانمند دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری ظهر چهار شنبه در آیین نکوداشت تجلیل از مؤسسات خیریه و تشکل‌های مردم اظهار کرد: مشارکت مردم در امور خیریه قدمتی دیرینه دارد، مؤسسات خیریه بازوان توانمند دولت در امور خیریه هستند که دولت باید از این ظرفیت بیشترین بهره گیری را داشته باشد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه هفتم توسعه احکامی برای ساماندهی این مؤسسات لحاظ شده که این مهم برعهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.

آصفری بیان کرد: اکنون مشکلات تنها با مؤسسات مردمی، کمیته امداد و بهزیستی رفع نمی‌شود و باید اذعان داشت که مساله مهم تورم است که باید در راستای حل این مساله اقدامات جهادی صورت گیرد، هر چند مجلس و دولت در این راستا اقداماتی انجام داده اند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمن در تلاش بود با شهادت سردار سلیمانی اقدامات جبهه مقاومت و حماس را از بین ببرد اما شهادت این سردار بزرگ استحکام جبهه مقاومت را دو چندان کرد.

آصفری افزود: ممکن است رژیم صهیونیستی، فیزیکی حماس را از بین ببرد هرچند این کار هم شدنی نیست اما تفکر حماس و تفکر مقاومت از بین نخواهد برد.

وی افزود: از بین بردن جبهه مقاومت یک خیال واهی از سوی حکومت پوشالی صهیونیست است.