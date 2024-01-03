انتخابات از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است

طاهره خواجوی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان که تعاون و مشارکت همگانی در امور خیر یکی از مهمترین مصادیق مشارکت دینی است اظهار کرد: آموزههای اسلامی تشویق به مشارکت آحاد جامعه در تحقق ارزشهای دینی در اجتماع به ویژه امور مربوط به حمایت از نظام اسلامی در ابعاد مختلف را مورد توجه قرار داده است.
مدیر حوزه علمیه الزهرا بردسکن افزود: یکی از برنامههای حوزه علمیه الزهرا (س) در بردسکن تبیین جایگاه بلند نظام و انقلاب است.
وی اظهار کرد: امروز اصلاً زمانی نیست که بنا به دلایلی عده قلیلی از نیامدن در پای صندوقهای رأی سخن بگویند، بر عکس باید محکمتر از قبل و با اهداف بلندتری همه را تشویق به حضور آگاهانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری داشته باشیم و در این مسیر باید همه با خود عهد و پیمان ببندند که لحظهای از اهداف انقلاب دور نشدهایم.
خواجوی موضوع مشارکت، تعاون، تلاش همگانی و حضور مردم در همه صحنههای انقلاب اسلام را یاد آور شد و افزود: انتخابات حیات بخش اسلام است که امام (ره)، احیاگر آن در دوره حساس کنونی بوده و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) آن راه نورانی و عزت آفرین را با حکمت، هوشمندی، تدبیر و صلابت ادامه میدهند.
مدیر حوزه علمیه الزهرا بردسکن انتخابات را از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: ترجمان جمهوریت نظام در راستای تقویت آموزههای اسلام در جامعه به شمار میرود.
وی گفت: جمهوری اسلامی الگوی نوینی از نظامهای سیاسی است که توسط امام خمینی (ره) پایهگذاری شده است.
خواجوی گفت: ساختار حکومت بر اساس آرا مردم شکل میگیرد و ماهیت و محتوای آن بر اسلام استوار است.
مدیر حوزه علمیه الزهرا بردسکن افزود: امام خمینی (ره) در حیات سیاسی خویش پس از انقلاب اسلامی همواره بر برگزاری انتخابات به موقع، حضور و مشارکت همگانی در عرصه تعیین سرنوشت، پیشگیری و جلوگیری از نفوذ و مداخله و تأثیرگذاری دشمن در فرایند انتخابات و در نهایت انتخاب اصلح تأکید داشته و رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) نیز همانند امام (ره) بر این مؤلفهها تأکید کردهاند.
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