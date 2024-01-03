۲۳ طرح ارسال شده از کرمانشاه به جشنواره «ریسرچ پیچ» تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عاشوری ظهر چهارشنبه در جشنواره «ریسرچ پیچ» که با حضور جمعی از فناوران و مسئولین پارک فناوری پردیس در برج فناوری استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره برای نخستین بار که به همت پارک علم و فناوری استان کرمانشاه برگزار شد شناسایی و رقابت بین پژوهشگران حوزه فناور است.
وی افزود: استان کرمانشاه ۵۲ طرح در مرحله استانی ریسرچ پیچ ارسال کرده که با غربالگری در ۲ مرحله قرار بود تنها ۱۰ طرح انتخاب شوند اما به دلیل ارائه طرحهای ویژه ۲۳ مورد از آنها مورد تأیید و انتخاب داوران قرار گرفتند.
مدیر اجرایی نخستین جشنواره ریسرچ پیچ با تاکید بر اینکه این جشنواره توسعه اکوسیستم فناوری کشور را به همراه دارد، تصریح کرد: پارک علم و فناوری پردیس اصلیترین بازیگر این عرصه است که با برگزاری جشنواره و رویدادهای مسئله محور به دنبال دربرگیری جامعه هدف بیشتری است.
عاشوری در پایان عنوان کرد: رویداد و جشنواره ریسرچ پیچ رویدادی مستمر بوده که بدون قطع ارتباط با استفاده از ظرفیتهای واحدهای فناور به دنبال شبکه سازی ارتباط بیشتر بین طرحهای انتخاب شده با صنعت خواهد بود.
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