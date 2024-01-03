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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۳۵

مدیر اجرایی جشنواره کشوری «ریسرچ پیچ»:

۲۳ طرح ارسال شده از کرمانشاه به جشنواره «ریسرچ پیچ» تایید شد

۲۳ طرح ارسال شده از کرمانشاه به جشنواره «ریسرچ پیچ» تایید شد

کرمانشاه- مدیر اجرایی جشنواره کشوری «ریسرچ پیچ» گفت: ۲۳ طرح ارسال شده از کرمانشاه به جشنواره «ریسرچ پیچ» تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عاشوری ظهر چهارشنبه در جشنواره «ریسرچ پیچ» که با حضور جمعی از فناوران و مسئولین پارک فناوری پردیس در برج فناوری استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره برای نخستین بار که به همت پارک علم و فناوری استان کرمانشاه برگزار شد شناسایی و رقابت بین پژوهشگران حوزه فناور است.

وی افزود: استان کرمانشاه ۵۲ طرح در مرحله استانی ریسرچ پیچ ارسال کرده که با غربالگری در ۲ مرحله قرار بود تنها ۱۰ طرح انتخاب شوند اما به دلیل ارائه طرح‌های ویژه ۲۳ مورد از آنها مورد تأیید و انتخاب داوران قرار گرفتند.

مدیر اجرایی نخستین جشنواره ریسرچ پیچ با تاکید بر اینکه این جشنواره توسعه اکوسیستم فناوری کشور را به همراه دارد، تصریح کرد: پارک علم و فناوری پردیس اصلی‌ترین بازیگر این عرصه است که با برگزاری جشنواره و رویدادهای مسئله محور به دنبال دربرگیری جامعه هدف بیشتری است.

عاشوری در پایان عنوان کرد: رویداد و جشنواره ریسرچ پیچ رویدادی مستمر بوده که بدون قطع ارتباط با استفاده از ظرفیت‌های واحدهای فناور به دنبال شبکه سازی ارتباط بیشتر بین طرح‌های انتخاب شده با صنعت خواهد بود.

کد مطلب 5984561

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