برنامه هنری «روایت حبیب» در دشتستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نگاه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به نقش و جایگاه مردم خاطرنشان کرد: در این برنامه شاهد مشارکت و حضور چشمگیر مردم، هنرمندان، خانواده شهدا و مسئولان در مقابل کاروانسرای مشیرالملک برازجان بودیم.

عبدالله شاهینی در خصوص اجرای ورزش باستانی در برنامه سومین روایت حبیب گفت: با هدف تبیین یکی دیگر از زوایای شخصیتی فرمانده شهید مقاومت یعنی منش پهلوانی، ورزشکاران باستانی زورخانه مولای متقیان از مسجد امام علی (ع) برازجان در کنار سایر برنامه‌های هنری به اجرای آئین‌های پهلوانی و قهرمانی اصیل پرداختند.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌ها اجرا شده در مراسم روایت حبیب یادآور شد: در این برنامه بخش‌های متنوعی شامل روایت خاطره از همرزم سردار شهید سلیمانی توسط جانباز مدافع حرم محمدی، نقالی با موضوع شهید سلیمانی توسط یکی از خواهران هنرمند آیدا آقاجان پور، اجرای گروه سرود صدای انقلاب، رونمایی از موسیقی جدید حسین کشتکار با موضوع غزه، اجرای تئاتر «نامه ای برای تو» به نویسندگی سید اکبر موسوی، کارگردانی احمد رضا قربانی و شروه خوانی علی ستوده، اجرای نقاشی زنده فاطمه نیک چهر و اجرای خوشنویسی زنده سید محمد جواد ماجدی با موضوع سردار مقاومت شهید سلیمانی و پاسداشت مقام حضرت فاطمه زهرا (س) اجرا شد.