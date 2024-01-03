اجتماع دختران حاج قاسم در گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان قیطاسی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این اجتماع، دانشآموزان با آرمانهای سردار سلیمانی همپیمان شدند.
وی با بیان اینکه سردار سلیمانی همیشه وسط میدان بودند، گفت: اگر امروز عزت، امنیت و آرامش داریم به برکت خونهای پاک شهدایی است که برای صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی جانفشانیها کردند.
وی افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری شهید سلیمانی یک مکتب جریان ساز است و مکتب حاج قاسم اینگونه است که برای زندگی فردی و علمی ما برنامه دارد و امیدواریم در این راه نیز ثابتقدم باشیم.
مدیر آموزش و پرورش گچساران تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی در جهان مقتدر است و در وسط همه میدانها برای دفاع از آرمانهای انقلاب و اسلام ناب محمدی (ص) نقشآفرینی میکند.
نظر شما