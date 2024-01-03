به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی قدرتی امروز چهارشنبه در نشست به خبرنگاران در سخنانی، تقویت ایمان معنوی جامعه، حمایت از کنشهای ایمانی در جامعه و نشر خوبیها را رویکرد مهم تبلیغات اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا عملیات ۵۰ روزه «شهر خوبیها»، ۱۰۰ روزه «عید غدیر و دهه ولایت»، محرم و صفر، عملیات اربعین، ایام فاطمیه و … را داشتهایم.
وی عملیات «چله انقلاب» را برنامه دیگر این سازمان از سالگرد حاجقاسم تا ۲۲ بهمن برشمرد و گفت: «جشنواره چله انقلاب» که یک جشنواره فرهنگی، هنری، ورزشی و … بوده و سال گذشته بیش از ۱۶ هزار نفر در ۲۷ رشته شرکت کردند برنامه دیگر این سازمان طی امسال است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به برگزاری اختتامیه جشنواره ادبی و هنری ملی و بینالمللی اعتکاف در خرمآباد، بیان داشت: امسال با تدابیر صورتگرفته تلاش این است که تعداد معتکفان رشد فزایندهای داشته باشد، سال گذشته پنج هزار نفر بود که برنامه این بوده امسال به ۲۰ هزار نفر قبل از بیماری کرونا برسد.
حجتالاسلام قدرتی در ادامه با اشاره به اجرای طرح «نونوایان» با حضور ۳۰۰ نوجوان مداح در استان، عنوان کرد: از بین این ۳۰۰ نفر، ۱۱۰ نفر را دعوت و دوره چندروزه آموزشی را برای این مداحان نوجوان برگزار کردیم.
وی در ادامه با اشاره به ساماندهی امور ترحیم خوانان آرامستانهای خرمآباد بعد از دو سال پیگیری، گفت: دفتر کانون مداحان در آرامستان با حمایت نماینده ولیفقیه در استان ایجاد شده است، این دفتر نرخ مصوب دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در ادامه با اشاره به ایجاد سه قرارگاه جمعیت، عفاف و حجاب و جهاد تبیین در استان از سوی این نهاد، گفت: توانمندسازی مداحان، برگزاری کارگاههای زیست عفیفانه، دوره تربیتمدرس و استاد جوانی جمعیت در سه رشته جامعهشناسی، روانشناسی و اقتصاد با عنوان «امید آینده»، شناسایی کانونهای جمعیتی، برگزاری ۲۵ کارگاه آموزشی، برنامهریزی در حوزه دانشآموزان و اولیای دانشآموزان، تربیت مربی و کنش گر با محوریت حل مسئله در محلات و.. از جمله اقدامات صورتگرفته و در حال اجرا هستند.
حجتالاسلام قدرتی در ادامه با اشاره به برگزاری دورههای واسطهگری در حوزه ازدواج، تصریح کرد: همایش «خاندان یاران» با حضور بزرگان طوایف با محوریت حل مسئله در حوزه خانواده یکی دیگر از برنامههای سازمان در استان است.
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