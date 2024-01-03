حجت الاسلام علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیدالشهدای جبهه مقاومت و شهید سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی به عنوان رادمردی است که در تمام عرصه‌ها خوش درخشید و عاقبت امر او ختم به شهادت شد و جان عزیز خود را فدای اسلام و ولایت کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه افزود: شهید سلیمانی شخصیت بی نظیری بود که تمام دنیا او را می‌شناخت و دشمن تا به دندان مسلح را به زانو در آورد.

وی گفت: شهید سلیمانی را می‌توان شخصیتی برای الگوگیری همه اقشار جامعه و نسل‌ها دانست و از جوانان و نوجوانان، زن و مرد، پیر و جوان، همه عاشق او بودند و او را به بزرگی یاد می‌کنند.

وی ادامه داد: به فرموده قرآن کریم مؤمن واقعی کسانی اند که دارای خصلت‌های مهم احساس مسئولیت، ایمان و توکل بر خدا باشند و هر سه خصلت در وجود این شهید والامقام جبهه مقاومت متبلور بود.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی در تمام زمینه‌ها احساس مسئولیت می‌کرد گفت: سردار جبهه مقاومت در برابر ولایت، دین، آزادی، اتحاد و وحدت، در برابر مظلوم و مظلومان عالم، در برابر بیت المال احساس مسئولیت می‌کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه یادآور شد: شهید سردار سلیمانی دارای ایمانی استوار و بصیرتی نافذ بود و به واسطه ایمان قلبی خود که ریشه در اعتقادات داشت، لحظه‌ای از یاد خدا غافل نشد و در بحبوحه جنگ و خط مقدم خدا را فراموش نکرد.

وی اضافه کرد: شاخصه دیگر وجودی شهید حاج قاسم سلیمانی که ریشه قرآنی دارد، توکل است و با توکل به خدا همانند شیر بیشه پنجه در پنجه دشمن قرار داد و او را به زمین زد و نابودی دشمن رقم خورد.

حجت الاسلام محمدی بیان کرد: عبادت، اخلاص، قرائت قرآن، ذکر گفتن، ایمان، رشادت و ایثارگری این سردار رشید اسلام زبانزد عام و خاص بود و جامعه اسلامی و بین المللی مرهون خدمات ارزشمند این شهید سعید و بزرگوار خواهد بود.