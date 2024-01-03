حال برخی از مجروحان وخیم است/ احتمال افزایش آمار شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس مرکز اورژانس کرمان آخرین آمار تأیید شده شهدای انفجارهای تروریستی این شهر را ۷۳ نفر و شمار مجروحان را ۱۷۱ نفر اعلام کرد.

صابری افزود: شماری از مجروحان حالشان وخیم است و تعدادی مجهول الهویه نیز داریم که با توجه به این موضع امار شهدا احتمالاً افزایش خواهد یافت.

انفجار اول بعد از زیرگذر و ابتدای موکب ها اتفاق افتاده که بیشترین میزان شهید و زخمی مربوط به این محل است. در ادامه مردم به سمت پارکینگ مجاور تخت درگاه قلی بیک حرکت می‌کنند که انفجار دوم در این مکان اتفاق می‌افتد.