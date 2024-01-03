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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۱۰

حال برخی از مجروحان وخیم است/ احتمال افزایش آمار شهدا

حال برخی از مجروحان وخیم است/ احتمال افزایش آمار شهدا

کرمان- رییس مرکز اورژانس کرمان آخرین آمار تایید شده شهدای انفجارهای تروریستی این شهر را ۷۳ نفر و شمار مجروحان را ۱۷۱ نفر اعلام کرد و گفت آمار شهدا درحال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس مرکز اورژانس کرمان آخرین آمار تأیید شده شهدای انفجارهای تروریستی این شهر را ۷۳ نفر و شمار مجروحان را ۱۷۱ نفر اعلام کرد.

صابری افزود: شماری از مجروحان حالشان وخیم است و تعدادی مجهول الهویه نیز داریم که با توجه به این موضع امار شهدا احتمالاً افزایش خواهد یافت.

انفجار اول بعد از زیرگذر و ابتدای موکب ها اتفاق افتاده که بیشترین میزان شهید و زخمی مربوط به این محل است. در ادامه مردم به سمت پارکینگ مجاور تخت درگاه قلی بیک حرکت می‌کنند که انفجار دوم در این مکان اتفاق می‌افتد.

کد مطلب 5984612

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    نظرات

    • غلامحسین نظری IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      12 3
      پاسخ
      سهل انگاری عدم رعایت پروتکل های امنیتی و خباثت دشمنان وضربه دیدن از رزمندگان پرتوان ما باعث این حوادث می‌شود که باید درس شود ویک بار برای همیشه باید یک عکس‌العمل قوی وضربتی وافکار از ما ببیند تا بداند که اینجور ترر های کور فقط به صرف کشته سازی دست نزند
      • ممممم IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
        6 0
        درود و عرض تسلیت کادر درمان خیلی زخمت کشیدند و به نحو احسنت بحران رو مدیریت کردند سپاس از این همه همدلی
    • IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      13 2
      پاسخ
      اینشاالاهرچی زودتر دستگیر شون
    • IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      14 6
      پاسخ
      کاش منم رفته بودم گلزار شهدا کرمان وشهید شده بودم خسته ام ااز زندگی از اینهمه غصه.کاش یه روز نوبت من بشه.
      • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
        2 1
        انشالله به آرزوت برسی
    • محمد IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      1 0
      پاسخ
      با عرض تسلیت به تمام خانواده شهیدان گرامی و رهبر بزرگوار و تمام ملت ایران دشمن بداند که با این حرکت باعث ذلت و خواری تمام دشمنان ایران شدند و با این کار درخت تنومند اسلام با خون این عزیزان تنومند تر میشود و تا انقلاب حضرت مهدی ‌پایدار می‌ماند
    • محمد IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      4 1
      پاسخ
      با عرض تسلیت به تمام خانواده شهیدان گرامی و رهبر بزرگوار و تمام ملت ایران دشمن بداند که با این حرکت باعث ذلت و خواری تمام دشمنان ایران شدند و با این کار درخت تنومند اسلام با خون این عزیزان تنومند تر میشود و تا انقلاب حضرت مهدی ‌پایدار می‌ماند

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