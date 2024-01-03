نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت روز زن در خمین افتتاح شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، قاسم کاظمی اظهار کرد: در دومین هفته فرهنگی شهرستان خمین و به مناسبت تولد حضرت فاطمه (س) و روز زن، و تقارن آن با ولادت حضرت امام (ره)، چهاردهمین بازارچه صنایع دستی استان مرکزی و سومین بازارچه صنایع دستی شهرستان خمین افتتاح شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: حدود ۱۷ غرفه که اکثر آثار خود هنرمندان شهرستان خمین است در رشته‌های سفال، سفال مینایی، گلیم بافی، گلیم گل برجسته، پیکره تراشی، قلم زنی، گوهر تراشی، فیروزه کوبی در این بازارچه فعالیت دارند.

کاظمی با بیان اینکه هفته فرهنگی خمین از ۱۲ ل ۱۸ دیماه برقرار است، افزود: این بازارچه تحت عنوان فرهنگ و هنر صنایع دستی شهرستان خمین به فعالیت خود ادامه می‌دهد.