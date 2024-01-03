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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۲۵

رییس مرکز مطالعات راهبردی فراجا:

معماری آینده فراجا با مشورت ۶۰۰ نفر از صاحب نظران طراحی شده است

معماری آینده فراجا با مشورت ۶۰۰ نفر از صاحب نظران طراحی شده است

کرمانشاه- رییس مرکز مطالعات راهبردی فراجا گفت: معماری آینده فراجا با مشورت ۶۰۰ نفر از صاحب نظران کشور طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار لطفعلی بختیاری در همایش گفتمان سازی معماری آینده فراجا که در مجتمع خدماتی رفاهی پردیس کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: موضوع معماری آینده فراجا و نیروهای مسلح موضوعی است که رهبر معظم انقلاب روی آن تاکید فراوان داشتند.

وی با بیان اینکه معماری در واقع گامی برای تحول سازمانی است، تصریح کرد: نگاه ما باید نگاهی تحولی باشد و تحول هم شامل حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و همچنین نورآوری در شیوه‌ها و کارکردها می‌شود.

سردار بختیاری همچنین به برخی از فلسفه‌های معماری فراجای آینده اشاره کرد و گفت: افزایش آمادگی، کاهش غافلگیری، نهادینه سازی اندیشه‌ها و نظریه‌های انتظامی، امنیتی در کنار آموختن از تجارب گذشته از جمله آنها است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی فراجا به مهمترین موضوعات نقشه راه معماری آینده فراجا نیز اشاره کرد و گفت: انجام اقدامات زمینه‌ای، تعریف معماری آینده، اجرای الگو و سیر مراحل تصویب ترسیم نقشه راه در کنار پیاده سازی و استمرار معماری از مهمترین این موضوعات هستند.

وی تصریح کرد: برای طراحی معماری آینده فراجا در واقع از حدود هشت سال پیش برنامه ریزی ها آغاز و طی این مدت از ظرفیت علمی بالغ بر ۶۰۰ نفر از اندیشمندان و صاحب نظران و نخبگان درون و برون سازی بهره گرفته شده است.

سردار بختیاری در پایان یک گام دیگر از پیاده سازی معماری آینده فراجا را مربوط به الزامات تعاملی دانست و گفت: در این راستا برای ارتقا تراز فرماندهی انتظامی، بازطراحی روابط کلی و تعاملات فراجا با سایر ارگان‌ها، نیروهای مسلح و مردم تلاش کرد.

کد مطلب 5984623

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    نظرات

    • کیانوش AE ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      19 1
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      سردار به فکر پرسنل باشید سختی کار فراجا چی شد تصویب شده .معماری یعنی نیروی انسانی
    • سعید IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      2 0
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      یک فکری کنید به حال پرسنل بدبخت که نه مشاغل سخت براش حساب میشه نه حقوقی برا زندگی حداقلی

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